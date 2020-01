La expulsión de Vélez en Badajoz no afectará al tripartito de Fragoso

La previsible salida de Alejandro Vélez de Vox, una vez que se ha negado a prescindir de su asesor municipal Juan Morales, no afectará a la continuidad y tranquilidad de Francisco Fragoso (PP) como alcalde de Badajoz, al menos eso es lo que espera Ricardo Cabezas, portavoz del grupo de concejales socialistas y ganador de las últimas elecciones municipales.

“La situación en lo esencial no va a cambiar, y el juego de mayorías va a seguir igual con Vélez apoyando a Fragoso”, ha declarado Cabezas a eldiarioex.

Ricardo Cabezas

El dirigente local del PP es alcalde con los 14 votos de su partido (9), Ciudadanos (4) y Vox (1) frente a la minoría de izquierda formada por 13 (12 del PSOE y uno de Unidas por Badajoz). Fragoso, para repetir alcaldía, tuvo que llegar en junio pasado a un acuerdo de alianza con Ciudadanos, con el que firmó repartirse el sillón dos años cada uno, y con el partido ultraderechista.

Por lo tanto cualquier acción del alcalde del PP contra Alejandro Vélez podría dejarle en minoría

La posible expulsión de Vélez en Vox, “sí creo que afectará a las relaciones del PP con ese partido en la ciudad”, continúa Cabezas, “y el lunes ya lo dije, no se podía seguir con este asesor [Juan Antonio Morales] que no le corresponde, no lo tiene nadie, los grupos de concejales tienen solo un secretario. Un asesor para un concejal, que además no viene a trabajar…, no van, y ellos tienen que estar allí, el secretario [Antonio Pozo] y el asesor”

Vélez según Cabezas no va a entregar el acta de concejal y seguiría como edil independiente –en la jerga político-periodística “no adscrito”-, “pero hay que recordar que eso Fragoso no lo aceptaba antes y en todos los plenos de la legislatura anterior recriminaba a Luis Borrell que entregara el acta y se fuera, que él no trataba con tránsfugas; espero que haga lo mismo y no trate con tránsfugas”.

Luis García Borruell (Ciudadanos) pactó en 2015 con Fragoso darle la alcaldía mediante una serie de acuerdos, pero al interpretar que se incumplían dejó de apoyarle y Cs le expulsó del partido; Borruell retuvo el acta hasta final de legislatura.

"Espero que Fragoso haga lo mismo"

Por eso Ricardo Cabezas “espera” que el alcalde del PP en Badajoz “sea coherente con el discurso que tuvo con Borruell, y haga lo mismo con Vélez, que no le dé delegaciones de concejalía, le quite la de Limpieza, que le quite el secretario… A Vélez no le corresponde nada como independiente, como concejal no adscrito”.

Hay que hablar ahora qué derechos y papel tiene un concejal independiente dentro de la Corporación, y de antemano “Morales y Pozo deben cesar ya, un concejal por sí solo no tiene derecho a nada”.

Si los mantiene Fragoso, que es quien firmó sus nombramientos, “voy a los juzgados, lo denuncio, no le corresponde; la situación de Morales ya era denunciable anteriormente”.

Políticamente la situación “debilita” la imagen del tripartito PP-Cs-Vélez “que ya fue bochornosa cuando Gragera cedió a que Vox entrara en el pacto, aceptó su entrada y con delegaciones, cuando él había dicho antes que era su línea roja para pactar con el PP, que él solo pactaba con PP; ahora lo vamos a ver otra vez, porque Vélez seguirá ahí”.

La nueva situación también “perjudica” a la imagen de la ciudad, “un pacto que ya fue polémico en su día y ahora encima con un posible expulsado de su partido”.

En cualquier caso hay que seguir los movimientos ahora de Alejandro Vélez.”Ya veremos si aprueba los Presupuestos o si dentro de año y medio no quiera votar a Gragera para alcalde y se abstiene”.