Entre 2.500 y 3.000 personas claman en Cáceres por la igualdad

Entre 2.500 y 3.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno, de diferentes edades, ámbitos sociales y laborales, han recorrido esta tarde diferentes calles de la ciudad de Cáceres en defensa de la igualdad y contra cualquier forma de discriminación hacia la mujer, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Al grito de "basta ya, queremos igualdad" y "no son muertes, son asesinatos", los participante han portado pancartas con lemas como "la revolución será feminista o no será", "de camino a casa quiero ser libre no valiente", "detrás de todo gran hombre hay un gran privilegio del patriarcado" y "calladita no estoy más bonita".

La manifestación, que ha transcurrido desde el Quiosco de la Música hasta la Plaza Mayor, donde se ha leído un manifiesto, ha contado con la participación, entre otros representantes políticos, de las consejeras de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias; Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y de Medio Ambiente, Begoña García.

Leire Iglesias se ha felicitado por el éxito de la jornada, que, a su juicio, no terminará hoy sino que tendrá continuidad mañana "porque no soltamos la bandera" y esta es una "nueva ola de feminismo, con muchas jóvenes que están dispuestas a liderar esta reivindicación contra las desigualdades que sufren todos los días".

También ha asistido la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, que ha calificado de "histórico" el día para las mujeres y los hombres, ya que por primera vez se hace una huelga por la igualdad, un elemento "fundamental", la no discriminación de la mujer "no solo en el entorno laboral sino también en su propia seguridad".

Por la mañana

La brecha salarial y las desigualdades había centrado la mayoría de las consignas elevadas por las personas asistentes, mayoritariamente mujeres, a la concentración convocada por la mañana en la ciudad.

Trabajadores en huelga del hospital Virgen de la Montaña





Frente a la subdelegación del Gobierno, alrededor de 300 personas se han concentrado, a pesar de una persistente lluvia, para dar visvibilidad a las desigualdades laborales y sociales de las mujeres, en una convocatoria que ha partido de UGT y CCOO.



La delegada comarcal de CCOO, María Berrocal Asensio, ha explicado a Efe que, "aparte de esta concentración a las puertas de la Subdelegación, hay movilizaciones en todas las empresas y en el Ayuntamiento, y ha confirmado paros en los dos hospitales cacereños (Virgen de la Montaña y San Pedro de Alcántara) y en Induyco.



Las trabajadoras de Induyco en Cáceres, centro dependiente de El Corte Ingles y con una plantilla compuesta fundamentalmente por mujeres, se han dado cita esta mañana a para celebrar una concentración reivindicativa frente al centro de trabajo.



A esa concentración se ha sumado el secretario General de la Federación de Industria Construcción y Agro de UGT Extremadura, Miguel Talavera. Las trabajadoras han hecho, además, un llamamiento a través de un vídeo difundido en redes sociales, para que se sumen a la convocatoria antiguas trabajadoras del centro.



"La brecha salarial, el mayor desempleo femenino y el hecho de que los cuidados familiares recaigan en la mayoría de la mujeres son los principales reivindicaciones que queremos hacer visibles hoy aquí", ha apuntado Berrocal que todavía no ha podido ofrecer datos de la incidencia de la huelga a nivel local y provincial.



"Reivindicamos medidas en la negociación colectiva y mayores planes de igualdad en las empresas", ha especificado Berrocal, que ha subrayado que se prevé que la participación "sea mucho mayor en la manifestación programada para esta tarde".



En la manifestación frente a la subdelegación han participado las ediles del Grupo Municipal Socialista (GMS) Belén Fernández y María Ángeles Costa, así como miembros de Podemos Cáceres. Los ediles del GMS anunciaron ayer que secundarían los paros programadas y no asistirían a ningún acto programado entre 11,30 y 13,30 horas; y 16,00 y 18,00 horas.