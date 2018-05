Villanueva cede parte de los fondos EDUSI a otros municipios para el desarrollo integral de la comarca

La Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, que presentaron un proyecto conjunto para la tercera convocatoria de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), recibirán 5 millones de euros para mejorar tecnologías, energías limpias, espacios públicos culturales y deportivos o promover la inclusión social.

El presidente de la institución pacense y alcalde del municipio, Miguel Ángel Gallardo, se ha reunido con los representantes de municipios y entidades locales que se beneficiarán del proyecto ‘Villanueva respira ideas’. Ha precisado que él mismo está marcado por el principio de solidaridad del municipio más grande con los más pequeños.

Así, La Coronada, La Haba, Magacela, Rena y las entidades locales menores de Entrerríos, Valdivia y Zurbarán, que junto con Villanueva de la Serena suman más de 30.400 habitantes, podrán destinar las partidas correspondientes a diversos proyectos sin que los consistorios tengan la necesidad de invertir.

Gallardo ha explicado que con los cinco millones, más los 1,25 millones que aporta la Diputación, se llevará a cabo un proyecto global por 900.000 euros, 200.000 para el Castillo de Magacela y alrededor de 1,3 millones para los municipios, mientras que la otra mitad de los cinco millones los empleará Villanueva de la Serena.

Actuaciones

Entre las acometidas de las localidades se incluyen alumbrado led y biomasa, casa de culturas, rehabilitaciones de espacios deportivos, piscinas municipales o centros de día, entre otros. Gallardo ha recordado que estas acciones son posibles porque Villanueva cede el dinero que le corresponde por tener más de 20.000 habitantes, una de las características de EDUSI, porque entiende que "si la comarca va bien, la ciudad irá mejor".

Gallardo pacense ha lamentado que las dos Diputaciones de la región no puedan hacer con fondos europeos proyectos globales para toda la provincia, como eran los FEDER. Asimismo, ha asegurado que se perdió una oportunidad extraordinaria para haber trabajado con un modelo de provincia con los aproximadamente 9 millones de euros que les correspondían de los 14 de la tercera convocatoria EDUSI, ya que el proyecto de Mérida no ha sido seleccionado y los de Badajoz, Almendralejo y Don Benito no quisieron ir conjuntamente con la institución pacense.

Junto con "Villanueva respira ideas", Europa ha destinado otros cinco millones a la Diputación de Cáceres en un proyecto con Plasencia y la capital; más de 2,7 millones para la propuesta de Almendralejo y más de 1,7 para la de Don Benito, en total 14,46 millones en Extremadura.