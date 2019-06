El nuevo registro horario no evita el fraude de las horas extras en la región, según los sindicatos

El nuevo registro diario obligatorio en las empresas se puso en marcha hace un mes para evitar posibles fraudes y horas extras impagadas, tanto a los trabajadores como a la Seguridad Social. La idea es controlar el inicio y el final de la jornada laboral.

Sin embargo los sindicatos denuncian que hoy día sigue habiendo un exceso de horas extras, fuera de control. Es probable que no con la misma intensidad que antes de la entrada en vigor del real decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero son una realidad hoy en día en la región, según CCOO y UGT.

Hasta el momento la inspección de Trabajo no ha abierto ningún expediente en Extremadura por la vulneración de la normativa, aunque eso no significa que no se produzca. Comisiones Obreras Extremadura advierte que el fraude más habitual siguen siendo las horas extraordinarias impagadas, a lo que se suman falsos contratos parciales, que en realidad esconden jornadas completas.

Desde el sindicato Alberto Franco critica que el Gobierno central está teniendo mucha ‘manga ancha’ por el momento. El Real Decreto aprobado no entró en funcionamiento hasta dos meses más tarde de publicarse y ahora, cuando se cumple un mes desde su vigencia legal, poco ha cambiado.

Por parte de UGT Ricardo Salaya coincide en que continúa el fraude de las horas extras. Señala también que es posible que haya que retocar la normativa, porque contiene ciertas ‘indefiniciones’. “No acaba de estar muy claro, existen una serie de instrucciones generales que luego no se concretan”. Entiende que hay muchas dudas, "y muchos empresarios puede que no sepan cómo deben funcionar".

El dirigente de UGT se muestra confiado en que una vez que ruede todo el proceso llegarán las primeras sanciones. “No creo que tardemos mucho tiempo en ver que se empiezan a hacer comprobaciones y a abrir expedientes”.

Control en manos de los empresarios

Por otro lado CCOO Extremadura advierte que existe un problema esencial de fondo, porque las tablas de registro están en manos del propio empresario, de modo que los trabajadores están en desventaja. “Si te encuentras el papel relleno cuando llegas al trabajo por la mañana, y tienes un contrato temporal, tu capacidad de denuncia es muy limitada”. Abogan por que el registro recaiga en el comité de empresa, los sindicatos y el delegado de personal.

A ello suman unas sanciones muy reducidas, de entre 600 y 6.000 euros, de modo que a algunos empresarios les puede salir más rentable asumir la multa y seguir cometiendo el fraude.

Otro elemento importante es el miedo a denunciar por las posibles represalias que puede sufrir alguien que tiene un contrato temporal, y que necesita trabajar. “Sólo hay que darse una vuelta por las calles comerciales, con trabajadores de apenas tres horas de contratos, que están trabajando sin ningún control. Está por encima la necesidad de comer, y el abuso continúa”.

Los descansos de cortesía

Uno de los debates abiertos han sido los descansos de cortesía, como pueden ser una parada para el café o un cigarrillo, y la posibilidad de que no sean incluidos en el registro horario. Alberto Franco advierte que son los propios convenios colectivos los que recogen de manera explícita el derecho un descanso. Es decir, que se considera que están dentro de la jornada de trabajo.

La inspección de Trabajo ha aconsejado a las empresas que pacten con los sindicatos si determinadas pausas como cafés o cigarrillos se computan o no. “De momento con nosotros no están negociando, porque saben que sin las negocian tienen las de perder. Se siguen haciendo muchas horas extraordinarias que no se abonan, que se siguen haciendo gratis”.