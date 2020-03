Arte y patrimonio olvidado en el mundo rural: los monumentos en peligro de Extremadura

Decenas de ermitas, conventos y castillos forman parte del patrimonio olvidado de Extremadura. Un tesoro que poco a poco se deteriora y que avanza silencioso hacia el derrumbe y la extinción.

El proyecto ‘Arte en Ruinas’, del extremeño José Luis Díaz, ha identificado hasta 70 espacios diferentes en peligro en la región. Son entornos que brillaron con luz propia en el pasado, lugares de culto y admiración que hoy pasan desapercibidos. Desperdigados en campos y travesías inhóspitas, son consumidos por la maleza y las inclemencias del tiempo.

Este experto en historia del arte ha editado un libro bajo el mismo nombre en el que ofrece detalles de los diez monumentos en los que hay que actuar con urgencia. Son los que lideran la lista de roja de enclaves que pueden desaparecer en muy poco tiempo, a los que se les augura una vida muy corta.

Este es el caso de la ermita de San Jorge de Cáceres, situada a las afueras de la ciudad. Diferentes colectivos han alertado del estado ‘catastrófico’ que presenta el monumento, al borde de la destrucción, y han reclamado a las administraciones que aceleren los trámites que permitan su preservación.

Es un edificio que data del siglo XIV que conserva pinturas de gran valor en sus paredes. Alberga una cúpula semi enterrada y una charca artificial que hoy es lugar de estancia para el ganado.

Al igual que en otros casos, la ermita se encuentra en el interior de una finca privada. El experto explica que uno de los problemas a los que se enfrenta el patrimonio olvidado reside en que es propiedad de linajes o de familias que no se ponen de acuerdo, mientras avanza su proceso de degradación.

Ocurre lo mismo en otro de los enclaves en los que hay que actuar con urgencia, el convento San Antonio de Padua de de Garrovillas de Alconétar. Es el único de España incluido en la lista de monumentos más amenazados de Europa.

Se trata de una joya arquitectónica fundada en el siglo XVI por el I Conde de Alba de Aliste, y renovado más tarde a mediados del XVII, destacando por su iglesia gótica y el claustro renacentista.

Ha ido pasando por diferentes manos privadas tras la desamortización. Sus propietarios lo donaron en fechas recientes a la Junta, de modo que en breve comenzará su protección. Las actuaciones previstas sacarán del ostracismo a un enclave singular y de gran belleza.

Muy cerca de Mérida se erige la ermita de los Mártires de Arroyo de San Serván, un monumento de gran interés del siglo XV que aún conserva algunas pinturas.

José Luis Díaz explica en su blog que el edificio, de reducidas dimensiones, se encuentra inundado por la vegetación. Fue objetivo de la desamortización, aunque también se ha degradado a causa de las guerras y diferentes conflictos armados.

Detrás del deterioro también hay motivos sociales. Estos espacios patrimoniales han sido poco valorados por el vecindario. Defiende por tanto que el arte rural debe ser reivindicado como un motivo de orgullo y de arraigo.

#GoodMorning from the #Church#Ruins of Los Mártires in #ArroyodeSanServán. The building, of small dimensions, is flooded by vegetation which, together with the inclemency of the weather, deeply compromises its integrity. #Extremadurahttps://t.co/O9OByrK3nmpic.twitter.com/ISCDKUIkoq