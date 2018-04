Asociación Oncológica de Extremadura: 20 años de calor y compañía a pacientes con cáncer

La Asamblea de Extremadura acogió este viernes el acto de conmemoración del 20 aniversario de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX), la más grande de España, con 20 delegaciones repartidas por la región. Se trata de una gran familia que da "calor y compañía" a los pacientes con cáncer y sus familiares, a los que dice: "no estás solo".



Apoyo psicológico y social, ayuda a domicilio, acciones de sensibilización y prevención, y formación a los voluntarios y profesionales que trabajan con pacientes oncológicos son algunas de las funciones que desempeña la AOEX, que presta además otros servicios como talleres de relajación, risoterapia y su conocido "Proyecto Mariposas", concebido como un centro de descanso.



En su intervención el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha valorado el papel fundamental de las asociaciones en la sociedad actual. Tras afirmar que "las sociedades invencibles son las que no dejan hueco", ha destacado su capacidad para alcanzar los espacios y "rellenar los huecos" a los que la Administración no puede llegar.

Ha agradecido la labor que la AOEX realiza y ha tenido un recuerdo de cariño para los que ya no están, ha valorado el avance producido para además de tratar la enfermedad, aprender a "tratar a los enfermos", y ha destacado iniciativas como las residencias para familiares cercanas a los hospitales.



"Cosas que no están en la receta, que no se pueden prescribir pero que son enormemente importantes porque ayudan a que la persona se sienta bien tratada por el sistema", ha apuntado.

El evento ha contado con la actuación de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida

Mientras, la presidenta de la AOEX, Isabel Rolán, ha recordado también a "los que ya no están". Ha mencionado tres aspectos que han permitido a la asociación ir cumpliendo sus objetivos: "la clave para crecer", siendo "la asociación regional más grande de España"; y "la clave para avanzar" que se sustenta en las reivindicaciones "justas y necesarias" de conseguir una atención integral para el paciente con cáncer.



La tercera clave, y más importante, es la sociedad, las administraciones públicas, los profesionales, los voluntarios...porque "todos somos AOEX"; y ha finalizado pidiendo el apoyo y colaboración de los ciudadanos para seguir sumando años.



Para la delegada del Gobierno en Extremadura, las dos décadas de existencia de la AOEX "han significado mucho para muchas personas", su labor para conseguir "perder el miedo al cáncer", que no respeto, y para concienciar sobre los recursos públicos que hay que destinar a combatir y prevenir el cáncer.

Las autoridades, hablando en el acto

Una mejor respuesta y cura de la enfermedad

La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha manifestado que en estos 20 años de importantes cambios en el tratamiento que permiten "una mejor respuesta y cura" de la enfermedad, lo que no ha cambiado ha sido la labor encomiable de prestar apoyo psicológico a los pacientes y sus familiares, y de regalar lo más necesario, que "no se sientan solos", al tiempo que ha incidido en la necesidad de potenciar la investigación.



Al término de las intervenciones, la AOEX ha entregado reconocimientos al presidente extremeño, al consejero de Sanidad, José María Vergeles, a la presidenta de la Asamblea, a la delegada del Gobierno y a los presidentes de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y de Badajoz, Rosario Cordero y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, por la colaboración que prestan las instituciones que dirigen a dicha entidad.



El acto, conducido por la periodista Charo Calvo, ha concluido con la actuación de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida.