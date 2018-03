Desestiman dos querellas de víctimas del franquismo contra el cacereño Billy el Niño

Dos juzgados de Madrid no han admitido a trámites sendas querellas presentadas por dos víctimas del franquismo contra el inspector de la Brigada Político Social J uan Antonio González Pacheco, Billy el Niño (Aldea del Cano, 1946), al considerar que no existe delito de lesa humanidad y que el delito de tortura ha prescrito.



Se tratan de las querellas interpuestas por Ángela Gutiérrez en el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid y por José María "Chato" Galante ante el Juzgado de Instrucción 29 de la capital.



En ambos casos, los magistrados han dictado dos autos, fechados los pasados 23 y 28 de febrero, en los que acuerdan no admitir a trámite ninguna de las dos querellas por delitos de tortura en un contexto de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, según informa la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua) en un comunicado.



Los magistrados invocan en ambos casos la prescripción de los delitos para acordar la inadmisión a trámite de las querellas, como recientemente han hecho otros jueces de instrucción de la capital en otras querellas por los mismos hechos contra Billy el Niño.

"Crímenes impunes"

Desde Ceaqua cargan contra los dos magistrados por pretender que "crímenes aberrantes (...) queden en la más absoluta impunidad" pese a estar acreditados en los informes periciales que acompañaban ambas querellas y contra la Fiscalía por actuar "como una simple correa de transmisión de los criterios del Gobierno español en esta materia".



Consideran que sendas resoluciones judiciales no son conformes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los pronunciamientos dictados por Tribunales internacionales puesto que "los crímenes contra la humanidad son inamnistiables e imprescriptibles de acuerdo con la normativa internacional".



De esta forma, la Coordinadora avanza que recurrirá el auto agotando todas las instancias estatales e internacionales.



Recientemente, el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid ha archivado una querella de una víctima del franquismo contra Billy el Niño por los mismos motivos de prescripción del delito, mientras que la Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción 33 de Madrid que no admita a trámite otras tres querellas por los mismos hechos.

Extradicción a Argentina

hace tres años la Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró contraria a la extradición a Argentina de Billy el Niño.

Entonces, el fiscal argumentó que a pesar de que los tratados internacionales establecen que los delitos de lesa humanidad no prescriben, la jurisprudencia del Tribunal Supremo fija que esta norma general no se puede ejecutar de forma retroactiva y, por ello, considera aplicable a este caso el Código Penal español de esa época.

Y respecto de los delitos de torturas y detención ilegal consideró, como ahora hace la Fiscalía de Madrid, que están prescritos.