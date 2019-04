El agua, mejor del grifo: la campaña que anima a un consumo más saludable y sostenible con el planeta

El consumo de agua embotellada es cada vez más habitual. Hay quienes piensan que es más saludable y de mejor calidad. Sin embargo el agua del grifo puede ser igual o mejor que la que compramos en un envase.

Este es el mensaje de la campaña ‘Progrifo’ a favor del agua pública del grifo. El Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz se ha sumado a esta campaña nacional para mostrar a la ciudadanía los beneficios de optar por el agua que tenemos en casa, la de todos.

Incide en que es de calidad, saludable y la opción medioambiental más sostenible. Un líquido que ha pasado una serie de controles, cumple con los estándares y tiene unas cualidades que no tienen nada que envidiar a la embotellada.

Barata y sostenible

Es 1.000 veces más barata que la embotellada, ya que un metro cúbico de agua (1.000 litros) cuesta un euro y medio. Supone una apuesta por reducir los envases de plástico, en consonancia con un desarrollo más sostenible del planeta.

No hay que emplear envases para su transporte y no emplea combustibles fósiles para su distribución. Tiene una huella ecológica baja porque no genera residuos sólidos urbanos, explica Álvaro Jiménez, del Consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz.

Una familia que haga un uso diario del agua embotellada podría utilizar hasta 500 garrafas de plástico de 5 litros en un año. A nivel regional la cifra podría alcanzar los 150 millones de botellas anuales, de modo que el agua del grifo es mucho más ecológica, subraya la campaña.

Campaña a favor del agua pública del grifo (PROGRIFO) en la provincia de Badajoz Diputación de Badajoz

Una campaña a nivel nacional

La institución provincial pacense se ha sumado a la iniciativa lanzada por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, en la que se han implicado ayuntamientos y otras administraciones de todo el país. Apuestan por transmitir la ‘ideoneidad’ de la titularidad pública.

La campaña pone de manifiesto que el sector del agua embotellada es un negocio cuyo impacto suele pasar desapercibido, hasta el punto de que no somos conscientes de la huella medioambiental que puede tener al pedirla en un restaurante o consumirla todos los días en casa.

Es cierto que hay situaciones en las que los envases son necesarios, por ejemplo cuando acudimos al campo o hacemos deporte y no tenemos acceso a una fuente. Sin embargo hay que tener en cuenta que en España, en la actualidad, más del 99% del agua del grifo es apta para el consumo, “lo que es un auténtico avance y todo un privilegio”, apunta desde Promedio Álvaro Jiménez.

Los escolares, protagonistas de la campaña a favor del consumo de agua del grifo Diputación de Badajoz

Los escolares, protagonistas del cambio

Los escolares son protagonistas de la campaña con el objetivo de fomentar entre ellos y ellas una práctica saludable y reducir la huella en forma de residuos generada por los envases de plástico de un solo uso que acaban en papeleras.

El Consorcio Promedio ha repartido en la provincia de Badajoz unas 7.000 botellas de vidrio. Se han distribuido además pequeños bidones de aluminio reutilizables en los colegios. Se suma una obra de teatro itinerante que habla de los valores del agua del grifo en las aulas.