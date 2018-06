La Comunidad no tiene puntos gratuitos de reciclaje de productos fitosanitarios altamente tóxicos

Algunos agricultores no saben qué hacer con los s obrantes de productos fitosanitarios que hace muchos años almacenan en algunos cortijos y cuyo grado de toxicidad puede causar graves daños medioambientales, ni tampoco con los empleados en determinados cultivos para prevenir o atajar tanto plagas como enfermedades y que ya han dejado de sembrar.

Según ha constatado este diario a través de la organización Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y del departamento de Sanidad Animal y Vegetal de la Consejería de Agricultura, en la Comunidad no existen puntos gratuitos de recogida de esos residuos de alta toxicidad para el medio ambiente y la salud.

Algunos agricultores, que prefieren mantener el anonimato, han trasladado las dificultades que se encuentran a la hora de localizar empresas en la Comunidad que reciclen los sobrantes de pesticidas y otros productos que emplean en sus cultivos; así como la desinformación existente a la hora de conocer dónde llevar otros líquidos aún más nocivos, ya descatalogados, que empleaban sus abuelos.

Estas mismas fuentes no entienden porque sí cuentan en todas las cooperativas con puntos gratuitos de reciclaje de envases de fitosanitarios a través de Sigfito Agroenvases, pero en cambio no disponen del mismo servicio para desechar adecuadamente los líquidos tóxicos que les sobran para no causar perjuicios ambientales.

Sin asesoramiento

Aún estando dispuestos a pagar por ello y tras haber preguntado en diferentes organismos y a la propia Administración regional, aseguran no saber cómo actuar.

Al respecto, desde UPA, señalan que no es “un problema” que les haya llegado a la organización puesto que ni siquiera entre sus asociados se lo han planteado. Según agrega el secretario de Acción Sindical y Agricultura de este colectivo, José Cruz “los remanentes se suelen utilizar” de una temporada a otra.

Plantación de tomates

De otra parte, Ecologistas en Acción aclara que a las personas que trabajan el campo con estos líquidos se les considera productores de residuos tóxicos, y que como tal están obligados a gestionar los sobrantes contratando empresas que se dediquen a ello.

No obstante, señalan que el problema de fondo, es que desde la Junta tampoco existe un control sobre ello y que lo “grave” es el desconocimiento de muchos productores agrarios respecto a sus obligaciones.

Campañas y recogida de productos

Por ello, plantean campañas informativas y de sensibilización e instan a agricultores a unirse para exigir puntos de recogidas también de líquidos en las cooperativas con un contrato común.

El agricultor debe conocer “el modo de reciclar” los fitosanitarios que emplea y por su parte la Consejería de Agricultura ha de llevar a cabo una labor informativa y mantenerse “vigilante” al respecto, puesto que entraña “un peligro de alto riesgo” que puedan acabar en el río, en alcantarillas o esparcidos en algunas superficie agraria, alertan.

Respecto al sistema de gestión de embases de fitosanitarios, a través de Sigfito, desde Ecologistas precisan que, una vez limpiados y secados, los botes se pueden llevar a los puntos de recogida, donde esta empresa se encarga de gestionarlos, aunque cuestionan su eficacia, “cuanto menos dudosa”.

Sgfito solo recicla el 51,5% de embases

Así apuntan que según consta en la propia memoria realizada por Sigfito en 2017, se reconoce que “únicamente” recogieron el 51,5% de las toneladas de los envases adheridos a este sistema, sin especificar qué pasa con el 48,5% restante de los recipientes no entregados.

Por su parte la Consejería de agricultura explica escuetamente que los restos de productos empleados en el campo se gestionan a través de empresas de recogida de residuos que paga la persona que quiere deshacerse de ello, y no es gratuito.

“En la mayoría de las ocasiones las propias empresas de venta de fitosanitarios recogen los envases y los entregan a esas empresas”, concluye, sin especificar dónde pueden dirigirse o cómo deben actuar.

En otras comunidades como en Canarias se han realizado según Ecologistas en Acción campañas de retirada gratuita de productos fitosanitarios dada su peligrosidad, como es el caso de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria.