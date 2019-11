Cómo sortear la ley para celebrar misas franquistas sin consecuencias legales

Villarta de los Montes (Badajoz) ha sido centro de la polémica ante la anunciada misa en honor al dictador Francisco Franco que finalmente se celebró en la parroquia local este domingo.

El sacerdote confirmó a varios medios que la eucaristía había sido encargada por una familia de manera privada, y que no iba a hacer distinciones en las misas a un difunto. También justificó que la próxima, también por encargo, será en honor a Santiago Carrillo.

Antonio Chaves, alcalde de este municipio situado en la comarca de la Siberia, 122 kilómetros al este de Don Benito, y que linda con la provincia de Ciudad Real, ha enviado un escrito al obispado de Toledo denunciando el acto sin que de momento haya obtenido respuesta. En el mismo informaba de la homilía en el horario habitual de misas y trasladaba el enfado de alguno de los feligreses.

El regidor socialista condena este tipo de actos, que no se habían celebrado antes, y muestra su deseo de que no se vuelvan a producir. Elude hacer más declaraciones para no darle más publicidad y permanece a la espera de una respuesta desde el obispado.

¿Es sancionable una misa a Franco?

Existen dudas legales a la hora de interpretar si una misa a Franco es un acto sancionable. Puede que hasta el propio sacerdote sea conocedor de ello.

La Ley extremeña de Memoria Histórica contempla sanciones de hasta 2.000 euros, bajo una infracción leve, para aquellos actos u homenajes que conmemoren o enaltezcan el golpe militar, la dictadura o sus protagonistas.

Podría entenderse que la celebración de una misa al dictador es un acto punible. Sin embargo tendría que haber pruebas que demuestren que en la liturgia ha habido una exaltación, loas o proclamas que enaltezcan el franquismo o el golpe militar.

De este modo, y sorteando la ley, podrían darse nuevas misas. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (ARMHEX) lamenta que los nostálgicos de Franco, amparados por ciertos partidos de 'ultra' derecha, puedan celebrar más actos ahora que se acerca el 20N, la fecha en la que murió Franco.

El presidente del colectivo memorialista, José Manuel Corbacho, advierte de que un acto así en homenaje a Hitler o Mussolini sería impensable en Alemania o Italia.

En estos países la exaltación del nazismo o el fascismo está tipificada como un delito, mientras que en España la ley estatal de memoria histórica lo recoge como una falta administrativa. Por este motivo reclaman un cambio legislativo que lo incluya en la vía penal.