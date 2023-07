Hasta el 15% de los ertzainas estuvo de baja durante el Tour de Francia: 1.200 de 8.000 agentes

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha precisado que las bajas en la unidad de la Brigada Móvil de la Ertzaintza durante el Tour de Francia se acercaron al 50-60%. En general, ha precisado que el número de ausencias entre los agentes de la Ertzaintza pasó de 676 a casi 1.200 del lunes, día 26, al domingo, 2 de julio, fecha de una de las etapas ciclistas. La plantilla de la Ertzaintza tiene 8.000 efectivos, por lo que se alcanzó un absentismo del 15%.

En una entrevista concedida a EiTB, recogida por Europa Press, Erkoreka se ha referido a este hecho después de que este pasado martes anunciara que la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza había abierto diligencias informativas para esclarecer los motivos de la “ausencia súbita” de agentes coincidiendo con el paso del Tour de Francia por Euskadi, que se desarrolló en un momento en el que se vive un conflicto en el seno de la Ertzaintza.

Erkoreka ha precisado que, durante la celebración del Tour en Euskadi, habría cada día en torno a 1.700 agentes, un dispositivo “muy importante”. En relación a la tasa de bajas detectadas estos días, tras indicar que todavía no tienen completa la estadística, ha precisado que el lunes 26 de junio estaban de baja aproximadamente 676 efectivos, que representan un 8-9% del conjunto de la plantilla, lo que está “en la media de lo que suele ser el absentismo en la Ertzaintza”. Erkoreka ha explicado que el “pico más alto” se produjo el domingo, día 2, con casi 1.200 bajas, “casi el doble de lo que estaban el lunes”. “Y ese pico se desplomó inmediatamente, a partir del lunes y martes empezó a bajar a una rapidez importante y en este momento estaremos seguramente en las tasas habituales”, ha añadido. El consejero ha añadido que las informaciones que les llegaron la víspera del inicio del Tour y el primer día era que las ausencias se producían con especial intensidad en algunas unidades, de manera que “no fue un fenómeno generalizado”.

En concreto, ha señalado que, de manera especial, en la Brigada Móvil se dieron ausencias “con mayor intensidad que en otras, en porcentajes que podrían acercarse al 50 o al 60% sin ninguna duda”. “Pero también hubo unidades, por ejemplo la de tráfico, en las que la presencia fue al 100%, así que no faltó ningún efectivo y también hay que reconocer y hay que decir que todos los servicios que estuvieron programados por parte de la Ertzaintza para dar cobertura a la seguridad se cumplieron. Se pudieron cubrir todos los servicios programados con efectivos de la propia Ertzaintza, con reasignaciones de unas unidades a otras y no fue necesario recurrir a otros cuerpos o dotar de medidas excepcionales”, ha añadido.

Por otro lado, los sindicatos Erne, Esan y Sipe han asegurado que los ertzainas cumplen “al 100% los cometidos asignados y de forma profesional” y han emplazado a Erkoreka a que “cese sus ataques a los ertzainas en los medios de comunicación”. “Los ertzainas son los que han demostrado en el Tour quién es un verdadero profesional y son los verdaderos responsables del éxito en el evento”, han concluido. Piden también al vicelehendakari que “pilote la negociación en las mesas” y no delegue ese papel a personal que “ha demostrado su incapacidad de llegar a acuerdos”. En un comunicado, los sindicatos han advertido de que los llamamientos a realizar “de forma escrupulosa el trabajo no tienen ningún sentido” porque el colectivo de la Ertzaintza “en su día a día cumple al 100% con los cometidos asignados y de forma profesional, como se ha demostrado de forma absolutamente evidente en las etapas del Tour en Euskadi”. Tras la oleada de bajas se había planteado una 'huelga a la japonesa' como medida de presión ya que no hay como tal un derecho a la huelga.