Otra investigación de Asuntos Internos analizará posibles bajas injustificadas entre ertzainas durante el Tour de Francia

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha realizado un balance satisfactorio del paso del Tour de Francia por Euskadi desde el punto de vista de la seguridad. A pesar de semanas de movilizaciones internas de miles de agentes de la Ertzaintza con el eslogan 'Sin convenio, no hay Tour', Erkoreka ha indicado que se han garantizado el 100% de los servicios durante las tres etapas. Eso sí, ha admitido un incremento inusual de bajas que podrían responder a protestas encubiertas en un colectivo que no tiene derecho como tal a la huelga. Se han dado particularmente en la Brigada Móvil (antidisturbios). Según ha explicado, Asuntos Internos ha abierto ya una investigación que se suma a otra por la primera de las movilizaciones en el Parlamento Vasco del nuevo movimiento “asindical” llamado 'Ertzainas en lucha', donde agentes en servicio aplaudieron a sus colegas manifestantes.

“Todos los servicios programados estuvieron garantizados. Todos. Además durante los tres días de carrera. Especialmente las unidades de Tráfico. Han trabajado al 100%. Es cierto que estos días ha habido más ausencias de agentes que las habituales en estas fechas. No ha sido un fenómeno generalizado, concentrado en algunas unidades. La unidad de Asuntos Internos ha abierto ya diligencias informativas para analizar la situación de los agentes que no acudieron a trabajar esos días. Se está recogiendo ahora la información. Permítanme que no adelante porcentajes. En todo caso, me gustaría dejar claro que ha sido algo aislado. Y que ha sido la propia Ertzaintza la que con sus propios recursos, procedentes de otras unidades, ha cubierto las ausencias. No ha habido que acudir a otros cuerpos policiales”, ha informado en rueda de prensa Erkoreka.

Preguntado por el caso concreto de la Brigada Móvil, Erkoreka se ha limitado a reseñar que “es una de las unidades en las que se ha registrado un número importante de ausencias”. “Pero no es la única. He pedido que no se me exijan estadísticas concretas en este momento. Habrá información más completa dentro de unos días cuando terminen las labores de investigación. Pero efectivamente la Brigada Móvil es una de ellas”, ha señalado. Y ha añadido con ironía sobre si prevé sanciones: “La ausencia súbita llama la atención. No es ordinario y requiere una aclaración. Para eso está Asuntos Internos. A lo mejor es que tenemos un alto índice de gente enfermiza en algunas unidades, a la primera de cambio se contagian unos a otros”.

Igualmente, Erkoreka ha indicado la apertura de dos investigaciones penales por incidentes asociados al Tour de Francia. En la primera etapa, de Bilbao a Bilbao, se identificó a 19 personas en el alto de Morga tras detectarse por parte de las servicios de Inteligencia un posible sabotaje. Han sido once las personas finalmente imputadas por “coacciones”, delitos contra la seguridad vial y por “desórdenes públicos”. Erkoreka ha vinculado a la organización Jarki con este sabotaje, un colectivo relacionado con la disidencia de la izquierda abertzale.

En las etapas segunda y tercera, además, se analiza la aparición de chinchetas en la calzada. Fuentes del Tour de Francia indican a este periódico que hubo del orden de “veinte o treinta” pinchazos en la misma zona, en concreto en las proximidades de Oiartzun. El corredor francés Lilian Calmejane, en redes, mostró la imagen de su cubierta con cinco chinchetas incrustadas. Estos hechos se repitieron este lunes, sin que Erkoreka ha aclarado si fueron en una zona similar.