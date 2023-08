Aburto advierte a los delincuentes de que les “tendrán encima” hasta detenerles y ponerles a disposición de la Justicia

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha advertido este jueves que los que delincan y cometan “conductas incívicas” en Aste Nagusia que les van a “tener encima” hasta detenerles y ponerles a disposición de la justicia “para que tengan su condena”. El regidor y la corporación municipal han recibido este jueves a representantes institucionales, konpartsas, compañías de teatro y espectáculo y representantes de hostelería en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao.

En la recepción han participado cerca de 200 personas, entre las que han estado los consejeros del Gobierno vasco Juan Carlos Erkoreka, Bingen Zupiria, Gotzone Sagardui y Pedro Azpiazu, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

En su intervención, el alcalde ha recordado que hay “cientos de miles de personas participando” y que deben llevarse “una buena imagen de la ciudad y de sus conciudadanos”. A su juicio, la Aste Nagusia es “un modelo festivo único e intercultural” que dice “sí a la convivencia, a la alegría y a la diversión, y 'no' a la falta de civismo, peleas, robos, xenofobia, LGTBIfobia, agresiones machistas y violencia de género”. “Los delitos, sean del tipo que sean, y las conductas incívicas no tienen cabida en Bilbao. Sin respeto, tolerancia cero, civismo y solidaridad, no son las fiestas que queremos. Por eso, pido diversión saludable y respetuosa”, ha añadido.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, cifró en cerca de un centenar las personas detenidas hasta el miércoles durante Aste Nagusia de Bilbao. A ellas se añaden otras 25 que fueran detenidas la noche del pasado miércoles. Es decir unas 125 frente a las 66 detenciones practicadas en el mismo periodo el año pasado. Un aumento de las detenciones que en opinión de Erkoreka se debe al “incremento de la eficacia policial” ante “la clara demanda de seguridad” solicitada por la ciudadanía.

El acto en el ayuntamiento ha servido para “reconocer la labor de todas las personas, empresas, entidades y asociaciones que trabajan día a día para que todo salga bien en Aste Nagusia”, según ha indicado Juan Mari Aburto, a los que ha gradecido “de corazón” su labor. También ha mencionado en sus agradecimientos a los comparseros, a agentes de Policía Municipal y de la Ertzaintza, así como a jardineros y a los servicios de limpieza municipales.

Para las cuatro jornadas de Semana Grande que restan, ha pedido a todos los asistentes a la fiestas “disfrutar, pero respetando siempre a todo el mundo”, y ha animado a “comer y beber, pero con prudencia y de forma saludable y compartir buenos momentos, pero denunciando y rechazando las conductas y agresiones machistas, los insultos y ataques homófobos y cualquier otra acción delictiva o incívica”. “Las fiestas son para disfrutarlas y eso depende, en gran parte, de todos y cada uno de nosotros y nosotras”, ha zanjado.

40 años de las inundaciones

En su discurso, en los días previos al 40 aniversario de las inundaciones de 1983, ha tenido “un recuerdo muy especial para aquella generación de bilbaínas y bilbaínos que unieron sus voluntades para salir adelante, con un nuevo modelo de desarrollo de ciudad y de convivencia, que nos colocó rumbo al futuro y tiene en Aste Nagusia su expresión más festiva”. Aburto ha emitido, en este sentido, su agradecimiento “a todas aquellas personas que se lanzaron a la calle con una gran muestra de solidaridad y esfuerzo para reconstruir Bilbao y ayudar al resto de bilbaínos”. “Eso es lo que hemos hecho y haremos siempre. Seguiremos con ese espíritu de superación para ser mejores día a día, en todos los sentidos”, ha concluido.

En el acto se ha homenajeado el artista Asier Bilbao, “uno de los artistas más conocidos y queridos de la noche, que no falla nunca a una Aste Nagusia”. Juan Mari Aburto le ha descrito como “un enamorado de Bilbao, luchador por los derechos humanos y la justicia social, por la igualdad entre mujeres y hombres y por la visibilidad y respeto del colectivo LGTBI”, y ha resaltado su trabajo que “hace llegar a mucha gente que no puede vivir las fiestas desde dentro y lo hacen desde TeleBilbao”.