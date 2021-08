Podemos acusa a Europa de no tener soluciones para la frontera de Irún y de mantener una "política antipersonas"

Podemos Euskadi ha denunciado este jueves que la Comisión Europea no asume compromisos en la frontera de Irún con Francia "para garantizar el derecho al tránsito de personas migrantes y nuevas tragedias". Le acusa, además, de no disponer de una política migratoria común con derechos y de mantener, por el contrario, "su política migratoria antipersonas". Dos migrantes en tránsito han fallecido arrastrados por las corrientes del río Bidasoa cuando trataban de entrar en Francia a nado, en mayo el primero y después a comienzos de agosto. En abril, además, la plataforma Irungo Harrera Sarea denunció el suicidio de un eritreo que probablemente se disponía a cruzar la frontera. "No hay autocrítica por la tragedia vivida en el Bidasoa. Necesitamos pasar de las palabras a las acciones", señala la formación morada en un comunicado.

Flores en memoria de Abdoulaye Koulibaly junto al punto del Bidasoa en el que se ahogó tratando de entrar a Francia

Las críticas llegan después de que la eurodiputada y secretaria de Internacional de Podemos, Idoia Villanueva, registrara una pregunta por escrito ante la Comisión Europea en la que le interpelaba acerca de sus planes para las fronteras entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Y es que en Irún hay ahora un cerrojo policial en plena Europa. "Aunque estamos en Europa, Francia ha vuelto a cerrar las fronteras. Dicen que es por terrorismo por la COVID-19, pero nos damos cuenta de que es para la inmigración. Esto es lo que empuja a los migrantes a probar al agua", explicaba a este periódico un joven francés que durante años fue agente de la Policía Nacional de Francia. "Las autoridades francesas, españolas y vascas actúan, de facto, en contra de la normativa europea, que estipula que no debe haber controles fronterizos en territorio Schengen", abundaba Villanueva en la pregunta escrita que remitió al organismo europeo.

La respuesta de la comisaria de Asuntos de Interior de la Unión Europea, la sueca Ylva Johansson, "elude dar cuenta de medidas concretas para garantizar el derecho a la seguridad de la migración en tránsito en las fronteras de los estados miembros y, en concreto, en la muga de Irún", denuncia Podemos. "La falta de políticas reales de acogida por parte de la Unión Europea y la no concreción de vías seguras de tránsito se traduce en que miles de personas ven cómo su travesía por lograr una vida digna se convierte en una odisea y se ven abocadas a malvivir con un futuro incierto y en condiciones paupérrimas", ha lamentado también David Nuño, concejal de Elkarrekin Podemos-IU en Irún.