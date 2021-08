El alcalde de Donostia no oculta "cierta preocupación" ante las no fiestas pese a que "no debería ser un fin de semana diferente"

"Fiesta y aglomeración son casi sinónimos. De hecho, en la Aste Nagusia los principales eventos se basan precisamente en aglomeraciones: los conciertos de Sagües, muchas otras actuaciones que existen durante esos días y, por supuesto, los fuegos artificiales, que son aglomeración en estado puro". Así explicaba este viernes Eneko Goia, alcalde de Donostia, la razón por la cual la ciudad no puede disfrutar de la Semana Grande por segundo año consecutivo. Goia ha admitido que le "habría gustado" poder celebrar las fiestas de la ciudad, pero insiste en que es necesario "seguir siendo precavidos" porque, "desgraciadamente", la pandemia no ha terminado.

El alcalde ha mostrado "cierta preocupación" por este fin de semana que en una situación normal sería festiva, sobre todo porque las no fiestas de 2020 derivaron "en algunos brotes". En concreto, más de una decena de bares de Donostia tuvieron que echar el cierre debido a los positivos registrados y Osakidetza llamó a las personas que acudieron a dos discotecas del centro de la ciudad durante el fin de semana del 14 al 16 a un cribado masivo. No obstante, ante los micrófonos de Onda Cero ha aclarado que "no debería ser un fin de semana diferente a los vividos porque lo de que debieran ser fiestas es algo que aparecerá en un calendario, pero desde el punto de vista de la programación no hay motivo para que el 14 y el 15 sean diferentes del 21 y el 22 o del fin de semana anterior". A su vez, en una entrevista concedida a Telenorte ha reconocido que no son las aglomeraciones todo lo que le preocupan, pues "el comportamiento de la gente" que genera incidentes durante las noches es difícil de controlar.

Creo que estamos generalizando de una forma inapropiada. Hay comportamientos para todos los gustos en todos los tramos de edad, eso es así. Y creo además que, sinceramente, centrarse tanto en la juventud puede ser precisamente contraproducente Eneko Goia — alcalde de Donostia

Ante esas situaciones, el primer edil de Donostia ha señalado que todos los dispositivos de la Ertzaintza y de la Policía Municipal van a permanecer "vigilantes durante el fin de semana y a lo largo de toda la semana". Así lo indicó también este jueves el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, quien mencionó que se reforzará la seguridad con "toda la policía que pueda haber" ante los próximos días, que calificó de "críticos". En este sentido, el sindicato Erne ha denunciado que no hay "personal suficiente" para hacer frente a los botellones y ha culpado a los ayuntamientos y al Gobierno vasco de "no buscar soluciones", ya que en vez de cerrar parques, "amenazan" con enviar a "una policía sin personal ni medios a solucionar sus propias contradicciones".

Asimismo, Goia cree que el problema no está solamente en la juventud. "Creo que estamos generalizando de una forma inapropiada. Hay comportamientos para todos los gustos en todos los tramos de edad, eso es así. Y creo además que, sinceramente, centrarse tanto en la juventud puede ser precisamente contraproducente", ha opinado. De la misma manera, aunque considera que en ocasiones "hay que mandar mensajes", estima que "mandar tantos y repetirse" hace que el mensaje pierda fuerza.

Un "buen" verano de turismo

De cara a una futura reunión del Labi –la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi–, Goia ha recalcado que le gustaría que se relajaran las medidas si las circunstancias lo permiten. "Por supuesto, me gustaría que hubiera una relajación de las medidas, pero, insisto, que fuera porque, efectivamente, las condiciones lo permiten", ha repetido.

En los exteriores de los establecimientos hosteleros se han formado colas estos últimos días. Sobre ellas, el alcalde ha valorado que es una "imagen curiosa", pero no una mala señal. Además de mostrar, según ha mencionado, el atractivo de la ciudad a pesar de la climatología atípica de esta temporada estival, "indica que se mira por tener una serie de precauciones". Para Goia, este está siendo un "buen" verano respecto al turismo, un verano que deja "un momento de respiro" en el que están llegando turistas que pernoctan en la ciudad y también personas del territorio, de las comunidades autónomás vecinas e, incluso, de Francia, lo que demuestra la "enorme capacidad de atracción" que tiene la ciudad. Sin embargo, ha recordado que es "importante" que esta tendencia de visitar Donostia permaneza cuando termine el verano.