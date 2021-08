Vuelve el público a los estadios de fútbol de Euskadi, con un 20% de aforo y estrictas medidas de seguridad

La Ertzaintza, las Policías locales y el personal de seguridad de los campos de fútbol se coordinarán a partir de este sábado de nuevo en la vuelta de los aficionados a los estadios. A pesar de los aforos reducidos al 20% en Euskadi, se insistirá en los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Según ha informado el Departamento de Seguridad y recoge Europa Press, el dispositivo del partido Deportivo Alavés-Real Madrid de mañana en Mendizorrotza se iniciará dos horas antes con el acompañamiento al estadio de los dos equipos. Se esperan cerca de 4.000 aficionados albiazules en la vuelta al fútbol en Vitoria, lo que supondrá un despliegue "adecuado" de seguridad tanto en el exterior como dentro de las instalaciones.

Euskadi reduce de seis a dos meses la espera para vacunarse tras contraer la COVID-19

Saber más

San Sebastián también acogerá este sábado un partido de Segunda División, el Real Sociedad B-Leganés, en el Reale Arena, donde se esperan entre 2.000 y 3.000 aficionados. La Ertzaintza, la Guardia Municipal y el personal de seguridad del estadio se encargarán de vigilar la llegada, accesos y ubicación de los asistentes.

Entre las recomendaciones sanitarias y de seguridad a seguir se encuentran: prestar atención a las indicaciones del personal en los accesos al estadio, señales y flechas indicadoras de recorridos; evitar aglomeraciones y concentraciones en grupos, tanto dentro como fuera del estadio; mantener la distancia de seguridad con el resto de los aficionados; llevar colocada la mascarilla en todo momento y utilizar los dispensadores de gel hidroalcohólico; y permanecer sentado en su asiento durante todo el partido. Además, Seguridad ha recordado que hay que evitar abrazarse y chocar las manos con otras personas, y que no estará permitida la entrada de elementos de animación (bombos, megáfonos, banderas con mástiles, etc.).

"Sin personal suficiente ni medios"

El sindicato Erne, a su vez, considera una "vergüenza" por parte del Gobierno vasco la utilización de la Ertzaintza y las Policías locales "sin personal suficiente ni medios materiales" para hacer frente a las 'no fiestas' en muchas localidades vascas y los "más de 400 botellones que se producen en fin de semana".

Después de que el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupria, señalase este pasado jueves que "va a haber toda la Policía que pueda haber" para prevenir las multitudes en los días en los que deberían celebrase las fiestas estivales, el sindicato ha denunciado los "llamamientos a los agentes en jornadas libres de forma continuada, con una presión y estrés insoportables, porque la Ertzaintza lleva 18 meses sin condiciones laborales dignas y el Gobierno vasco no respeta los descansos de los ertzainas", según informa Europa Press.

Además de culpar a los ayuntamientos y al Gobierno vasco de no buscar soluciones, ha lamentado que no cierren arenales y parques donde se producen aglomeraciones, pero "sí amenacen con mandar a una policía sin personal ni medios a solucionar sus propias contradicciones, cuando no hacen prevención ni adoptan otras medidas que no sean las policiales". Por ello, el sindicato ha trasladado un "mensaje claro" a todos los policías locales y ertzainas que intervengan frente a los botellones: que aseguren su integridad física. "Tendrán a Erne para representarles y defenderles ante las decisiones que adopten". "Nos personaremos contra quien atente contra ellos y les daremos la asistencia jurídica necesaria", ha añadido.