El repunte de las fiestas de Vitoria y entre los nonagenarios, puntos negros de la caída de la pandemia en Euskadi

La pandemia en Euskadi cae. El dato objetivo es que la tasa de incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes baja a 584,12 después de haber estado hace unas semanas por encima de 800. Sin embargo, aún no se han frenado dos indicadores que ascendieron con la gran oleada de positivos de julio. Son la tasa de positividad, que sigue muy por encima del 10% (12,1%), y la presión hospitalaria, con 343 personas ingresadas, muy cerca del pico de 351 en esta última fase y que se dio la pasada semana. Además, hay otros dos puntos negros que podrían romper la tendencia descendente. Por un lado, son ya tres las jornadas seguidas de subidas de los casos en Vitoria y en Álava como consecuencia directa de lo que supuestamente iba a ser la no celebración de las fiestas de La Blanca. Por otro lado, ha crecido un 72% en una semana el volumen de contagios entre las personas de más de 90 años mientras caen los casos en todas las demás franjas de edad.

El 'número dos' de la Sanidad vasca, el viceconsejero José Luis Quintas, ha confirmado que el rebrote de los casos en Vitoria procede "claramente" de las aglomeraciones e incumplimientos en las fechas en las que en un año ordinario se celebran las fiestas. "No se evidencia ningún otro factor que lo explique", ha señalado en Radio Euskadi, aunque ha matizado que el rebrote ha sido "pequeño". Los efectos de la subida de contagios en Vitoria -143 en las últimas 24 horas y 421 en 72 horas- ha arrastrado a toda Álava, por el importante peso poblacional de la capital en el conjunto de la provincia. En este territorio el R0 marca 1,11, lo que quiere decir que cada infectado está contagiando a más de una persona y que la cadena de transmisión se vuelve a multiplicar. La tasa en Vitoria es de 563 y en Álava de 552.

El Gobierno vasco ya ha considerado los próximos días como "críticos" ante la sucesión de fechas que hasta 2019 fueron de festividades patronales y populares. Tocaría el arranque de la Semana Grande donostiarra, los Sanroques de Llodio o citas tradicionales en Gernika o Begoña, en Bilbao. Ya hubo grandes brotes en Hernani, Irún o Markina-Xemein coincidiendo con esas no fiestas. La diferencia es que ahora se parte de un mapa con muchas zonas en alerta roja. 60 de los 72 municipios de más de 5.000 habitantes continúan con una tasa por encima de 400. De hecho, Pasaia regresa al nivel más alto de alerta tras haber mejorado sus datos días atrás.

En las últimas 24 horas han aparecido 891 casos más repartidos en 466 en Bizkaia, 220 en Gipuzkoa, 182 en Álava y 23 entre personas o de fuera o sin residencia conocida. Por edades, la tasa entre mayores de 65 años es de 228, lejos de los hasta 1.700 entre veinteañeros o de los más de 2.200 en jóvenes de 17 y 18 años. Pero es mucho más alta en el tramo de personas de 90 en adelante, con 546 y una subida del 72% en siete días. No es un tema menor porque si la mortalidad general del Sars-Cov-2 en Euskadi es del 1,8%, entre los nonagenarios y centenarios se dispara al 26,3%. Es decir, de las ocho personas contagiadas este jueves en esas edades, dos podrían fallecer.

Un fallecido en la residencia Ama Xantalen de Irún

La incidencia más alta se ha notado en la situación de las residencias. De hecho, este jueves en Gipuzkoa se ha notificado el deceso de una de las 13 personas contagiadas en el centro Ama Xantalen de Irún. Después de tres meses sin ninguna defunción a causa de la COVID-19 en este territorio, son ya dos las muertes conocidas esta semana. Por otro lado, el brote de Aldakonea en Donostia se ha dado ya por superado con la recuperación del último de los infectados. Según las estimaciones de este periódico, son 119 los mayores con coronavirus en estos momentos. Los casos totales en la red residencial vasca son al menos 8.177. Las muertes se elevan a 1.064, aunque 638 de ellas se concentraron en la primera ola.

En este contexto, la coordinadora de los rastreadores, Arrate Iturralde, ha vuelto a poner de manifiesto que hay parte de los contagiados que "busca hacer la trampa" y no ofrece todos sus contactos a las autoridades sanitarias. En Onda Vasca, ha aludido a "situaciones excepcionales en que las personas no colaboran del todo, no declaran eventos o hacen un poco la trampa porque se van de vacaciones", ha dicho para recalcar que "lo general" es buena colaboración de los infectados.

En cuanto a la situación asistencial, son 343 las personas hospitalizadas con COVID-19 por 333 de la jornada anterior. Ingresaron 47 personas en 24 horas, el dato más bajo de lo que va de semana. En la UCI hay 62 casos críticos, el mejor registro desde el 4 de agosto, aunque no se precisa si las salidas son por altas o por defunciones. Son 1.444.407 las personas a las que ya se les ha extendido el certificado de vacunación completa en Osakidetza, el 66,31% de la población total. Osakidetza encara el fin de semana con 76.143 dosis disponibles.

