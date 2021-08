Vitoria se llena en las aparentes no fiestas de La Blanca con una incidencia de la COVID-19 de 634

Vitoria, que tiene una incidencia de la COVID-19 de 634,86 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del umbral que ya supone la alerta roja, se ha llenado este jueves en lo que en un año ordinario habría sido el día grande de las fiestas de La Blanca. La misma plaza de la Virgen Blanca que fue vallada para que no hubiese aglomeraciones en el momento en el que tocaría la bajada de Celedón estaba muy transitada a mediodía de este jueves, sin que la presencia policial hiciese amago de controlar los incumplimientos en el uso de mascarillas. Según el alcalde, Gorka Urtaran, "la Policía Local y la Ertzaintza no han tenido que esmerarse en resolver problemas" porque ha habido un "respeto absoluto" a las medidas sanitarias en vigor. "Lo hemos hecho muy bien", ha dicho sobre las horas que han seguido al 4 de agosto.

La plaza de la Virgen de la Blanca permanece vacía por segundo año consecutivo en las 'no fiestas' de Vitoria

Saber más

Algunas zonas de poteo del Casco Viejo también tenían una importante afluencia. Es algo que también ocurrió en la noche anterior. “Había gente bebiendo de pie y no se cumplía el tema de las distancias y las mascarillas”, explica un agente que participa en el operativo de seguridad de estas jornadas tan marcadas en el calendario vitoriano y que contradice los mensajes oficiales. En general, un simple vistazo a las terrazas de bares y restaurantes mostraba que han estado a rebosar.

En lo que se ha venido en llamar las “no fiestas” se han visto ecos de las tradiciones, como las cuadrillas vestidas de blusas y ‘neskas’ desde primera hora o las fanfarrias interpretando en el centro la banda sonora habitual. El Ayuntamiento, a modo de “programación cultural” del 3 al 8 de agosto (las fiestas serían del 4 al 9), ha organizado un buen número de actos que, este jueves, han incluido bertsolaritza, música “de mediodía” y “de atardecer”, jotas o monólogos de Óscar Terol. También hay función en el Teatro Principal. No hay recinto ferial en Mendizabala pero sí barracas en algunos barrios. Se ha permitido también la misa en honor a la Virgen Blanca y ha habido largas (y ordenadas) colas para la ofrenda floral a la patrona en la hornacina de la balconada de San Miguel, vigilada en todo momento por uniformados. Por el contrario, se suspendieron las actuaciones de la comparsa de gigantes, cabezudos y reyes, caballos y sotas de la baraja de Heraclio Fournier.

Las supuestas no fiestas de algunas localidades vascas ya han generado importantes brotes en lo que va de verano. Ocurrió con motivo de San Juan en Hernani, en Gipuzkoa, donde se multiplicaron por diez los contagios en un corto espacio de tiempo hasta superar el medio millar. Tras San Marcial, subió también la incidencia en la zona de Irún. Y, más recientemente, en la localidad vizcaína de Markina-Xemein la tasa ha alcanzado los 5.000 casos después de El Carmen.

"De momento podemos decir que está funcionando todo bien. A nivel cultural está todo en orden. Los espectáculos se están llenando sin incidentes. Es abrir una ventana a la diversión pero con cabeza. Todavía no ha remitido la pandemia pero es verdad que después de un año y medio necesitamos puntos de fuga, de asueto y de divertimento y las instituciones públicas tienen que trabajar en eso. Hay que disfrutar el buen tiempo que tenemos", ha explicado en una especial de "fiestas" de Radio Gorbea la edil de Cultura, la socialista Estíbaliz Canto. Eso sí, ha enfatizado que es muy importante dar "sensación de seguridad" a los asistentes a los actos. "Igual somos un poco pesados con las restricciones, con 'Ponte bien la mascarilla' [...] pero hay personas aprensivas que tienen miedo de la pandemia y tenemos que respetarnos todos", ha añadido.

En el mismo espacio, la teniente de alcalde, la también socialista Maider Etxebarria, ha comentado: "Que haya ciertas medidas que seguir no implica que no sean unos días señalados en los que es importante que la gente se reúna y viva de una manera especial. Podemos alentar que haya una serie de espectáculos y una serie de actividades. Si se siguen las medidas no veo por qué tenemos que dejar de celebrar. Hay que seguir animando la fiesta pero con las condiciones establecidas". Etxeberria, en todo momento, ha aludido a "vivir las fiestas" con condiciones, a pesar de que oficialmente no existen tales celebraciones.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.