Las fiestas de San Juan en Hernani multiplican por diez la incidencia en el municipio en solamente una semana

Uno de cada seis positivos detectados en Euskadi han sido detectados en las últimas 24 horas en Hernani, una localidad donde viven 20.000 personas, menos de uno de cada cien vascos. Con 52 positivos solamente en un día, 14 más en la jornada anterior (75 en su comarca en esas 48 horas) y decenas de personas esperando una prueba, esta localidad ha pasado directamente a estar en alerta roja por alta transmisión comunitaria de la COVID-19. El brote se debe a las fiestas de San Juan, en las que se vieron grandes aglomeraciones, aunque fuentes oficiales de Osakidetza no tienen constancia de ninguna "acción específica". La otra localidad vasca con niveles tan elevados es Zumaia, aunque en su caso el crecimiento ha sido más gradual.

En el Parlamento Vasco, la directora de Salud Pública, Itziar Larizgoitia, ha sido clara al censurar el brote de Mallorca entre estudiantes de viaje de fin de curso pero también los desfases locales. "Es muy posible que haya nuevos brotes y nuevos contagios", ha remarcado sobre el escenario de incertidumbre que se abre ahora que está ganado peso la más transmisible variante delta del Sars-Cov-2, aunque ha tranquilizado que no hay una "explosión" al nivel del Reino Unido. Eso sí, la realidad es que el cambio de incidencia y la subida de todos los indicadores ya no se debe en exclusiva a los casos importados de Baleares. Larizgoitia ha implorado que toca limitar la movilidad y respetar las medidas en tanto en cuanto la campaña de vacunación aún no ha alcanzado a determinadas franjas de la población. En el caso de Gipuzkoa, el R0 sigue desbocado, en 1,46, con lo que cada infectado multiplica el virus a más de una persona. Son niveles desconocidos en meses. "Por salud mental, emocional y económica es necesario que entremos en una dinámica social ligeramente más relajada, pero hemos de seguir manteniendo las medidas", ha dicho.

En este contexto, Euskadi ha notificado de nuevo más de 300 positivos en una sola jornada, la positividad ha escalado al 4,2% y la tasa de incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes experimenta una subida de siete puntos. En el caso Gipuzkoa, este indicador ha crecido un 29% en ese período, un 95% si se toman en consideración exclusivamente los datos de la comarca de Donostialdea. Los últimos positivos se reparten en 142 en Bizkaia, 132 en Gipuzkoa y 26 en Álava. Por edades, la tasa entre jóvenes de 17 y 18 años sigue por encima de 800 pero ya sube a más velocidad en la franja de 19 a 39 años al tiempo que la vacuna está llegando ya esta semana a los más mayores de ese grupo. No obstante, Larizgoitia ha lamentado que haya un "entusiasmo ligeramente menor" conforme se baja en la edad de las personas citadas.

En los hospitales, la situación es de estabilidad en parámetros de baja ocupación relativa en comparación con otros momentos de la pandemia. Siguen siendo 96 las personas ingresadas, ahora 33 en UCI (una más que el dato anterior). Hubo 17 hospitalizaciones en las últimas 24 horas. Un 37,8% de quienes dan positivo tienen síntomas en el momento de la toma de muestras.

