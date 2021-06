Euskadi detecta 97 casos en una semana de la variante delta, más de la mitad de ellos no vinculados al brote de Mallorca

Los casos generados por la variante delta del Sars-Cov-2, detectada en origen en India, han pasado de 79 a 176 en una semana. 44 de ellos se atribuyen a parte de los positivos importados del brote de Mallorca entre estudiantes de viaje de estudios, pero a ellos se añaden otros 53. Hace justamente dos semanas eran 36, cuatro veces menos. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha indicado que todos los positivos de esta mutación que se identifican son sometidos a "rastreo y seguimiento intensivo" para que "no surja un contagio poblacional generalizado" de una variante que apunta a ser más transmisible.

Euskadi admite ya que sobrarán vacunas de AstraZeneca: quedan 47.000, llegan 168.000 y hay pendientes 141.000 citas

Saber más

Asimismo, según los datos aportados por Sagardui, en la última semana ha habido 11 casos más de la variante gamma (con origen brasileño y que llegan ya a 652) y 83 de beta (de Sudáfrica y que acumula 249). Solamente hay un infectado por la variante épsilon (California), sin novedades en dos semanas. La variante predominante es la conocida como alfa, que apareció en el Reino Unido a finales de diciembre de 2020 y que tomó el relevo de la cepa salvaje u original del coronavirus, con la que se inició la pandemia.

Sagardui ha actualizado también los datos de positivos asociados exclusivamente al brote de Mallorca. Son ya 189. Es llamativo que del cribado de 575 pruebas realizadas a personas de 16 a 19 años procedentes de Baleares hayan aparecido 102 positivos, una proporción mucho más alta que en otros focos. A ellos se les suman 306 personas en cuarentena. Igualmente, hay 18 jóvenes cuarentenados en un hotel de Palma. Seis de ellos son positivos, una séptima persona es contacto estrecho y del resto no hay datos actualizados. La consejera ha indicado que no hay constancia de que ninguno de ellos tiene sintomatología grave, aunque no hay información exacta del porcentaje de asintomáticos. "Afortunadamente las personas jóvenes suelen afrontar con facilidad el contagio, lo cual no quiere decir que estén libres de ese peligro", ha señalado Sagardui, que ha pedido a todas aquellas personas que sigan regresando que pidan cita para pasar una PCR.

Este brote continúa afectando de manera directa a las estadísticas generales de evolución epidemiológica de la pandemia en Euskadi. La tasa de incidencia está estancada en 105 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y en Gipuzkoa en particular ha subido un 15% en la última semana. Además, continúa rampante en la franja de edad de 17 y 18 años, con un dato de 807,60 frente a la tasa de 22,25 entre mayores de 65 años.

En las últimas 24 horas han aparecido 174 casos positivos en total, 82 en Bizkaia, 63 en Gipuzkoa, 22 en Álava y 6 o de fuera o sin residencia conocida. 100 de ellos se han dado en personas de los 17 a los 39 años. El R0 sigue en parámetros de riesgo, en 1,08 de media y en 1,43 en Gipuzkoa. Este indicado muestra cuántos positivos origina cada infectado y si supera la barrera de 1 supone que la pandemia se expande. La consejera ha indicado que, al menos, la positividad del último brote no está afectando a los hospitales. Hay 96 personas ingresadas, 13 más que 24 horas atrás, pero la ocupación en la UCI cae a un mínimo de 32 pacientes en estado crítico con COVID-19.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.