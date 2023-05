Mujeres en bicicleta: las claves para tu primer viaje a pedales

¿Las bicicletas son para el verano? Bueno, ya hemos visto que no, que se utilizan cada vez más durante todo el año y por suerte van tomando fuerza en las ciudades como un medio de transporte sostenible y económico.

Durante todos estos números en la revista has podido ver propuestas de viajes en bici de varios días y lo más seguro es que acabes realizando alguno de ellos.

Hoy vamos a ver todo lo que debes saber para preparar tu primer viaje en bicicleta. Ya sea en verano o en cualquier época del año, hay algunos aspectos que debes tener en cuenta a la hora de planificar tu viaje en bici.

Elección del destino

Te puedes inspirar en la revista para elegirlo o puedes decidirte por visitar alguna provincia que aún no conozcas. Eso sí, si el viaje es en verano, debes tener en cuenta el clima. Pedalear a 40 grados no es nada agradable.

También hay que tener en cuenta, a la hora de definir el destino, cómo vas a llegar hasta allí. Si tienes que desplazarte lo mejor es ir en tren o bus. En estos transportes hay que meter la bici en una bolsa de unas medidas determinadas e indicar que llevas bici a la hora de comprar los billetes.

Crear tu propia ruta

Una vez sabes a dónde quieres ir, puedes investigar qué ver en esa zona. Qué rutas se proponen como destinos recomendados. Por ejemplo, hay muchos blogs que hablan sobre lo más destacado de cada provincia.

Puedes usar un mapa para ir ubicándolos y luego crear tu propia ruta. Aquí tendrás que saber si vas a realizar tu ruta por carreteras poco transitadas o por caminos de piedras. Según lo que vayas a elegir deberás dotar a tu bici viajera de unas buenas cubiertas adaptándolas al terreno para evitar pinchazos.

Existen varias aplicaciones que te crean la ruta si les metes el punto de inicio y el punto final como Cycle.travel o Komoot. O puedes bajarte rutas de Wikiloc o Strava o crearlas con un programa como Base camp o Garmin Connect. Para todo esto se requieren unos conocimientos básicos de orientación y diseño de rutas, pero trastear en este paso previo al viaje es de lo más entretenido y motivador.

Aquí debes saber cuál es tu forma física para definir los kilómetros de cada etapa y poder proponer un punto donde dormir. Aunque luego vayas sobre la marcha y pares en otros sitios. Si piensas dormir en hoteles o albergues, deberás hacer las reservas previas. Si vas a la aventura, durmiendo en la calle en una tienda de campaña o vivaqueando, este paso te lo puedes saltar e hasta donde tu instinto te lleve.

Conocimientos de mecánica

Antes de hacer el viaje, lo mejor es que lleves la bici a un taller para hacerle una puesta a punto. Revisa las cubiertas de las ruedas, que no estén muy desgastadas. Revisa los cambios y los frenos, posibles holguras que tenga la bici, centrado de ruedas, estado de la cadena etc.

Todo eso te ayudará a prevenir problemas mecánicos. No obstante, deberás tener unos conocimientos de mecánica para poder lanzarte a la aventura como arreglar un pinchazo, ajustar los cambios, arreglar una cadena o cambiar las pastillas de freno según la duración del mismo y el uso que les des.

En caso de avería y no saber arreglarla, siempre puedes echar mano de un tutorial o llamar a un taxi. Hay seguros que incluyen el traslado de la bici hasta un taller cercano.

Para meter la bici en una bolsa también te será de gran ayuda saber soltar la patilla del cambio trasero y evitar así que se rompa durante el viaje en tren o en bus. Lo mejor es sujetarla con una brida y embalar bien el cambio para no dañarlo.

Transporte del equipaje

Ya sabes el destino y los días que durará tu viaje. Ahora toca hacer las 'maletas'.

Si te gusta llevar alforjas debes colocar a tu bicicleta una parrilla o trasportín para poder colocarlas. Las hay de todos los tamaños y precios. Debes saber que no todas las parrillas sirven para todas las bicis. Las bicis que están preparadas para llevar parrillas tienen unos tornillos para poder colocarlas. Algunas bicis no tienen esos tornillos, así que debes elegir una parrilla que sea universal, apta para cualquier bici. Las hay que van desde la tija del sillín y que no se sujetan a los tirantes del cuadro, si no que quedan voladas. Este tipo de parrilla no podrías colocarlo en una bici con tija telescópica ya que se podría romper. Hay otra parrilla universal que se sujeta desde los tirantes del cuadro a las vainas traseras y es la más recomendable si usas una bici de montaña de doble suspensión.

Si el terreno por el que vas a ciclar es de grava o piedras, quizás debas optar por usar las bolsas de bikepacking. En ese tipo de terreno las parrillas suelen sufrir bastante y terminan por ser molestas con el traqueteo.

Las bolsas se adaptan a cualquier bici y no necesitas añadirles la parrilla. Las tienes para poner en el cuadro, en el sillín, en el manillar, en la horquilla… y las hay de diferentes tamaños. La gran diferencia con respecto a las alforjas es que tienen menos capacidad y debes organizarlo todo muy bien para recordar en qué bolsa has metido cada cosa.

A la hora de organizar el peso, debes saber que hay que llevarlo repartido entre todas las bolsas, pero el material más pesado iría en la bolsa más centrada del cuadro, para que el peso recaiga sobre el eje de los pedales y no sobre las ruedas y pueda interferir en la conducción. En la delantera del manillar, se suelen llevar las cosas que vayas a usar al llegar al terminar el día. Así no manipulas la bolsa y evitas que se mueva por el camino. En la bolsa superior del cuadro, puedes llevar lo que vayas a necesitar tener a mano, como el teléfono, el dinero, algo de comida o la crema solar. Y en la bolsa trasera se suele llevar la ropa que vayas a usar en días siguientes el mini neceser e incluso el saco de dormir si lo necesitas.

Conforme vayas viajando verás que hacen falta muchas menos cosas que lo que cargamos la primera vez. Aprendes a minimizar el peso y cada viaje será mucho mejor que el anterior. Con todo esto ya puedes empezar a planificar tu primer viaje. Verás qué fácil y económico sale viajar así y la de experiencias que vas a vivir gracias a la bicicleta. Descubrirás el mundo a ritmo lento, saboreando cada pedalada, cada imagen se quedará grabada en tus retinas y podrás recordarlo con claridad cuando no estés viajando.