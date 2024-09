Asuntos Internos de la Ertzaintza ha expedientado a 78 agentes desde 2022 por casos “graves” o “muy graves”

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza, que supervisa una plantilla de unos 7.400 efectivos ahora mismo, ha abierto 78 expedientes disciplinarios por faltas “graves” o “muy graves” desde 2022 y hasta el 26 de junio de 2024, según ha informado al Parlamento Vasco el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que precisamente asumió el cargo en esas mismas fechas de principios del verano. EH Bildu, en un contexto en que se han públicos varios casos polémicos que conciernen a agentes de la Policía vasca, había demandado a Seguridad los datos y los expedientes, pero el Gobierno de Imanol Pradales puntualiza que no puede hacer pública esa información y que la oposición podrá consultarla con una visita a dependencias policiales, algo que suele ir revestido de compromisos de confidencialidad.

Sin muchos detalles, Seguridad indica que en 2022 hubo 35 expedientes, que fueron 28 en 2023 y que se quedan en 15 hasta el 26 de junio de 2024, cuando se produjo el relevo en el Ejecutivo y Josu Erkoreka dio paso a un nuevo responsable al frente de esta cartera, el exportavoz y exconsejero de Cultura. No se desglosa cuántos de esos casos fueron “muy graves” y no simplemente “graves”. No es un detalle menor. La ley de Policía en vigor, refundida en 2020 tras las modificaciones ocurridas en la segunda legislatura de Iñigo Urkullu, plantea una suspensión de hasta dos años o incluso la “separación del servicio” en casos “muy graves”, mientras que si no se alcanza esa tipificación el asunto se puede resolver con un cambio de destino o con suspensiones de empleo y sueldo inferiores a un año, incluso de cuatro días.

Este periódico ha solicitado más detalles a Seguridad pero fuentes oficiales recalcan que no pueden ofrecer más datos que los que se contienen en el brevísimo informe enviado a instancia de EH Bildu, de apenas un par de párrafos. Eso sí, Zupiria tiene pendientes de responder en el Parlamento algunas otras preguntas sobre casos específicos, como el de un agente de Irún que se cambió de sexo en el registro para autoidentificarse como mujer y que figura como docente de la organización ultra Desokupa.

La vida interna de la Ertzaintza ha sido puesto bajo la lupa en los últimos meses. En 2023, cuando surgió un gran movimiento “asindical” llamado 'Ertzainas en lucha', seis funcionarios fueron sancionados por saltarse la “neutralidad” a la que les obliga la ley y apoyar las protestas cuando este colectivo se manifestó ante el Parlamento Vasco. Tanto Asuntos Internos como la comisión externa de control y transparencia de la Policía, presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, han ido acumulando sobre sus mesas una sucesión de expedientes que han trascendido a la opinión pública, como el del operativo en el último partido de Champions League de fútbol masculino de la Real Sociedad, que se saldó con una mujer herida, un vídeo en Irún en el que se aprecia que se golpea a una persona que ni siquiera estaba detenida o, más recientemente, los casos de un agente que también se cambió de sexo en el registro y que está siendo investigado por agresiones a su pareja -igualmente se está tramitando como violencia de género- o el de otro agente que pasó de haber perseguido a tres ladrones que habían asaltado su vivienda a ser sospechoso de un triple intento de homicidio a esas personas.