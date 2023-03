Azpiazu minimiza el impacto del terrorismo en la economía vasca: “Fue un drama humano, no tanto económico”

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu (PNV), ha minimizado el impacto de los años de terrorismo en la economía vasca. “Fue un drama humano no económico”, ha señalado. En un coloquio posterior a una conferencia en la Cámara de Comercio de Bilbao este jueves, el consejero ha considerado que los informes que hablan de pérdidas del PIB vasco como consecuencia del terrorismo han estado utilizados en la mayoría de las ocasiones de forma intencionada y que la economía esta creciendo en estos momentos a los mismos niveles sin que haya terrorismo. “Ha terminado hace mucho tiempo, lo tenemos algunos olvidado”, ha dicho también.

“Yo diría que muchos informes económicos se han utilizado indebidamente”, ha insistido. Según ha señalado, la economía vasca en los años 80, cuando el terrorismo estaba en pleno apogeo, tenía un PIB en términos de participación “similar a lo de ahora”. “No parece que hayamos perdido peso económico, o por lo menos no tanto como lo que algunos estudios aventuran en este sentido”, ha recalcado. “Ahora, que no tenemos terrorismo, estamos creciendo en términos parecidos al Estado. Igual hay que decir que crecimiento y terrorismo no han tenido una correlación inversa lo largo de tiempo, al margen de que ha tenido efectos evidentemente negativos en personas concretas, en familias concretas y empresas concretas. Pero también ha habido muchísimo empresario que siguió trabajando en Euskadi y ha mantenido la actividad y el empleo, que es lo que está permitiendo que estemos tan bien como estamos ahora”, ha asegurado.

Azpiazu contestaba a una pregunta de un asistente al coloquio sobre si sería necesario que el Gobierno hiciera un plan especial para compensar ahora esas pérdidas derivadas del terrorismo, y que recordaban que muchas empresas se habían deslocalizado en esta época. Citaba el ejemplo del BBVA, que tenía 3.000 trabajadores en Euskadi y “después de un atentado contra su sede... ahora tiene 300”. “El Gobierno siempre está pensando lo que puede hacer por el bien de este país, y así lo hacemos”, ha zanjado Azpiazu, que ha recordado que el Ejecutivo vasco ha hecho siempre una apuesta fuerte por la industria y por la empresa, tanto desde la fiscalidad como desde la propia política industrial. “Todas las medidas fiscales han permitido dar un un impulso a la actividad económica que ha podido compensar ese efecto negativo del terrorismo”, entiende.

Al margen de esta referencia al pasado terrorista de Euskadi, Azpiazu ha realizado un repaso por las previsiones económicas de cara a este año, y ha recordado que 2023 va a ser un año “clave” para el “despliegue real en el tejido productivo” de los fondos europeos y ha confiado en que “todo apunta” a que Euskadi pueda tener “un papel estratégico” en la nueva fase. Aunque ha reconocido que se viven “tiempos de incertidumbre”, ha destacado que en el panorama económico vasco “no todo son sombras que pueden lastrar el crecimiento”. En este sentido, ha recordado que, hasta el momento, se ha distribuido “una parte muy pequeña” de los fondos y, por tanto, “2023 se convierte en un año estratégico para su despliegue real en el tejido productivo”.