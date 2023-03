Las familias de tres gallegos asesinados en Francia hace 50 años imploran a ETA que revele al fin el paradero de los cuerpos

El 24 de marzo de 1973, tres jóvenes gallegos residentes en Irún, José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga, decidieron salir de la España franquista por unas horas para ver una película sin censura en Francia, ‘Último tango en París’. El 24 de marzo de 2023, medio siglo después, los tres están reconocidos como víctimas de ETA, ya que las investigaciones realizadas han concluido que lo más plausible es que los terroristas los confundieron con policías españoles en Iparralde. Fueron asesinados. Sin embargo, ETA clausuró en 2018 su existencia asumiendo lo que siempre había negado, el crimen de la cafetería Rolando. Pero nunca se pronunció sobre este caso. Tampoco sobre otros desaparecidos como Eduardo Moreno Bergareche ‘Pertur’ o José Miguel Echevarría ‘Naparra’. El 24 de marzo es, además, el día internacional del “derecho a la verdad”.

Este viernes, en Vitoria, el Memorial de víctimas del Gobierno central y el Instituto de la Memoria del Gobierno vasco (Gogora) han convocado un homenaje conjunto en el que han participado algunos familiares de las víctimas. Florencio Domínguez, director del Memorial, ha recordado que ETA se ha mirado muchas veces en el espejo del IRA pero no hasta el punto de imitar cómo comunicó el paradero de cuerpos desaparecidos coincidiendo con el final de su trayectoria. Además, ha indicado que “media docena de personas pueden dar cuenta del paradero de los restos”, ya que todavía viven. “Que digan dónde están los restos”, ha implorado. Y ha añadido: “No se les pide que digan quién los mató, sino qué hicieron con los cuerpos. Que lo hagan por humanidad. Es hora de que ETA haga lo mismo [que el IRA]”.

Coral Rodríguez Fouz, sobrina de una de las víctimas y que llegó a ser senadora socialista, ha representado a las familias. Rodríguez Fouz, muy emocionada, ha puesto nombres a quienes saben o, en su definición, “a quienes saben quiénes saben”. Son “Sabin, Prudencio, Tomás, Imanol, Ceferino, Jesús, Isidro, Iñaki, Josu, Arnaldo y Rufi”. Los últimos, 'Ternera', Otegi y Etxeberria, como ha remarcado ella, han sido o son líderes de la izquierda abertzale. “No hemos podido encontrarlos. Es posible que nunca lo consigamos. […] No ha sido fácil derribar el repugnante muro de silencio. Pero ya no estamos solos”, ha seguido, confiada en que la esperanza sigue viva. Y, con música de John Lennon de fondo, ha recitado: “Imagina que no hay países. Nada por lo que matar o morir”.

“El Gobierno no va a renunciar a la investigación”, les ha prometido el delegado en Euskadi, Denis Itxaso. “Seguiremos exigiendo hasta que se congelen los infiernos”, ha apostillado para denunciar la “omertá siciliana” de ETA y su entorno con un episodio “particularmente execrable”. El viceconsejero vasco responsable de Derechos Humanos, José Antonio Rodríguez Ranz, ha afirmado que “la verdad no caduca”. Ha reconocido que ETA no ha reconocido nunca estos hechos pero ha apuntado que tampoco los ha desmentido nunca. El Ejecutivo vasco ya elaboró un informe sobre este caso que resalta la “muy deficiente” actuación de España y Francia para esclarecer lo ocurrido y, también, de buscar la colaboración para que puedan “revelarse nuevos datos” que conduzcan a la “verdad”.

El homenaje ha tenido lugar en el salón de actos de la tercera planta del Memorial de Vitoria. Han acudido numerosos representantes institucionales, como la vicelehendakari Idoia Mendia, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que ha asistido con mascarilla, el presidente de las Juntas Generales de Álava, Pedro Elosegi, la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro y representantes de partidos como PNV, PSE-EE, PP, Podemos o Vox. Han participado igualmente mandos del Ejército, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Las familias han recibido un recordatorio y, casi entre lágrimas, se han llevado un aplauso de los presentes.