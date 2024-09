Bizkaia no prevé “ajustes presupuestarios” pese a los pagos a los mutualistas y presentará la revisión fiscal este año

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que la recaudación en el territorio “va bien” y, pese al impacto “importante” de las devoluciones a los mutualistas, no prevé que se requieran “ajustes presupuestarios”. Asimismo, ha explicado que, antes de que finalice el año, se presentará en las Juntas Generales la propuesta de revisión del sistema fiscal para “adecuarse a los retos” sin “perder de vista la protección de los colectivos vulnerables”. En su intervención en el pleno de política general de las Juntas Generales de Bizkaia que se celebra este miércoles, el primero de su mandato, Etxanobe ha valorado que la economía del territorio continúa “resistiendo mejor que otras de su entorno” y las perspectivas “son buenas”.

En materia de recaudación, ha destacado que agosto se ha cerrado con un incremento del 3% con respecto a los ocho primeros meses de 2023, de manera que se han recaudado 6.190 millones de euros, lo que supone el 63% del presupuesto de ingresos tributarios del ejercicio. Aunque “el resultado es bueno”, ha advertido de que las devoluciones a los mutualistas van a tener “un gran impacto en la recaudación de este año” ya que, en la campaña de la Renta, se han devuelto más de 100 millones de euros correspondientes al ejercicio 2023 y entre octubre y diciembre se procederá a la devolución del importe correspondiente a los años 2019 a 2022. En total, serán unos 400 millones de euros, “una cantidad importante” que hará “difícil llegar al presupuesto de ingresos”, si bien este objetivo dependerá de la evolución de la economía en el último trimestre del año, ha explicado.

En todo caso, ha asegurado que no se prevé que “exija ajustes presupuestarios de aquí hasta el final del ejercicio” y, además, “la economía va bien” y, por tanto, “la recaudación también va por buen camino”. En esta línea, ha remarcado que Bizkaia tiene “una fiscalidad que funciona bien” tanto “en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis” y responde a “los objetivos de obtener los recursos necesarios para financiar los servicios públicos y acelerar la actividad económica y empleo”.

Etxanobe ha explicado que antes de que finalice el año se va a presentar en las Juntas Generales una propuesta de revisión para adecuar el sistema tributario a “los retos que tenemos como sociedad”.

Así, ha citado los objetivos de “seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva, con medidas que impulsen la conciliación o la reincorporación al mercado laboral”, así como afrontar el “reto medioambiental” con medidas que impulsen “la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética y el despliegue de energías renovables”.

También se persigue “garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, poniendo especial atención a la figura del alquiler y en el acceso de las y los jóvenes a la vivienda”; impulsar los sistemas de previsión social voluntaria, “potenciando la implantación de sistemas de empleo preferente que complementen la pensión pública”; y reforzar la cohesión social de Bizkaia “sin perder de vista el principio de progresividad del sistema tributario y su función de redistribución de la riqueza y de protección de los colectivos más vulnerables”.

La diputada general ha anunciado que se va a prorrogar “un año más” la deducción de 200 euros en el IRPF para las rentas más bajas y se va a “consolidar el forfait del 70% para los trabajadores autónomos del primer sector y para los profesionales del transporte de mercancías por carretera”. “La revisión fiscal servirá para adecuar nuestro sistema tributario a los retos que tenemos como sociedad, sin perder de vista nunca la protección de los colectivos más vulnerables, tanto personas como las pequeñas y microempresas”, ha insistido.

Implantación de Batuz

Por otro lado, ha recordado que el 1 de enero se iniciará la implantación obligatoria del sistema Batuz, a través del cual 61.000 autónomos y empresas comparten ya con la Hacienda de Bizkaia la información sobre los ingresos y gastos de su actividad “con total transparencia”. Etxanobe ha advertido de que “cuestionar el pago de impuestos o la lucha contra el fraude fiscal es un golpe enorme en la línea de flotación de nuestro estado de bienestar y nuestra sociedad no puede aceptar actitudes de este cariz”.

Según ha indicado, “pretender que el Gobierno foral no cumpla con su obligación de perseguir el fraude es poner en cuestión nuestra capacidad tributaria, las competencias que asumimos como una Hacienda integral”, que considera “un ataque equiparable a los que recurrentemente se lanzan de manera interesada contra el Concierto”. “El Concierto no es ningún privilegio, es una herramienta pactada con el Estado que emana de nuestros derechos históricos. Y la Diputación foral no va a dudar en la defensa y aplicación de las competencias que nos otorga”, ha asegurado.

Además, ha añadido, seguirá “trabajando para actualizar el Concierto económico” y, en concreto, ha aludido a “la concertación del impuesto que se fundamenta en el conocido como Pilar II”, que asegura un tipo efectivo mínimo del 15% de los beneficios de las empresas que formen parte de un grupo mercantil con un volumen de negocio superior a los 700 millones de euros a nivel mundial. “Se trata de un impuesto complementario al impuesto de Sociedades y, por lo tanto, esta Diputación defiende su concertación con capacidad para establecer una regulación propia y diferenciada de la que se apruebe en territorio común”, ha explicado.