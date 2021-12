Cuando fuimos vacunódromo, policías de fronteras y organizadores de cotillones

"He perdido las llaves. Bueno, se me cayeron en el contenedor. ¿Saben a dónde puedo ir a recuperarlas?". elDiario.es/Euskadi tiene un teléfono abierto para que los lectores puedan contactarnos y en el último año hemos recibido muchas llamadas cuanto menos sorprendentes. Aprovechando que es 28 de diciembre, y dado que nosotros no publicamos noticias falsas o inventadas, aunque sea con fines lúdicos, hemos decidido recopilar y mostrar las peticiones más curiosas de los últimos meses.

En las sucesivas olas de la pandemia, las restricciones han ido cambiando y siempre surgían dudas. Un lector de Gipuzkoa nos contactó en su día para saber si podía saltarse los cierres perimetrales municipales para acudir a un funeral. ¿Era una de las excepciones de fuerza mayor previstas? En general, hemos despachado amablemente las llamadas respondiendo a las dudas cuando estaba en nuestra mano pero recomendado siempre una llamada a las autoridades competentes. Los hados telefónicos hicieron que un matrimonio de Madrid nos contactara porque tenían que viajar a Italia en coche y creían que el nuestro era el número de la unidad de Fronteras de la Policía Nacional francesa en Hendaya. ¿No les sorprendió ver que no tenía prefijo de aquel país? Su preocupación era saber si, además de las normas sanitarias del país de destino, tenían que cumplir algún requisito dado que parte del trayecto transcurría por suelo francés.

Este año se han ido generalizando las vacunas y ha habido momentos de gran demanda de citas. Muchos han buscado en nuestro número un turno para recibir un pinchazo de Moderna o Pfizer. Así ocurrió en verano, cuando se abrió el turno para los veinteañeros pero este mismo lunes dos personas nos han hecho la misma pregunta: "¿Es ahí lo de las vacunas?". Pues no, en nuestra nevera no almacenamos vacunas... de momento. Más fácil nos ha resultado atender a quienes no sabían cómo descargarse el pasaporte COVID, ya que hemos publicado guías con instrucciones para ello.

Muchas -muchas- veces nos han confundido con la oficina de LAB en Osakidetza, aunque también con el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Aunque -lo admitimos- nuestro momento favorito fue cuando, al poco de volver del verano, una joven quería ya reservar plaza en un cotillón de Nochevieja y nos llamó muy entusiasmada para apuntarse al nuestro. Desconocemos si este 31 de diciembre habrá encontrado su plan o si es de esas decenas de miles de personas confinadas por la COVID-19.

En fin, a riesgo de tener que volver a escribir algo similar el año que viene por estas fechas, os recordamos que nuestro de teléfono es el 625 888 780 y que estaremos encantados de atender vuestras dudas, quejas, preguntas y sugerencias. Urte berri on!