Él, ellos. Memoria y olvido

Sucedió en Tolosa hace ahora 42 años, el 24 de Junio de 1981 por fiestas de San Juan. Tres jóvenes fueron tiroteados por ETA cuando entraban en su coche tras comer en un bar céntrico. Dos murieron en el acto: Iñaki Ibargutxi Erostarbe (Miravalles-Ugao) e Imanol Martínez Castaños el tercero, Conrado Martínez Castaños, hermano del anterior y ambos de Durango, falleció 9 meses después, el 28 de febrero del 82 en la residencia de San Sebastián. Eran respectivamente militante de EGI, simpatizante de HB y militante del PCE-EE. Iñaki e Imanol con 26 años; el primero soltero y el segundo con dos hijos. Conrado, 31 años casado y con un niño de 6 años. Vendían a domicilio libros de euskera. Aunque PNV (Arzalluz) y PC-EE (Lertxundi) comunicaron querellarse contra los responsables, no lo hicieron.

HB en boca de sus dirigentes dijo que había sido la ultraderecha y ETA tardó 37 años en reconocerlo como “un error” (Zutabe 2018). Tal afirmación, además de una perversión moral asume que el resto de asesinatos fueron un acierto. Esconderse en unas siglas anónimas no ayuda a esclarecer el caso. Los responsables directos e inductores no han sido juzgados. Un intento de lavar su imagen o de prescripción que, como indica el diccionario es el: Modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley…

Memorizar y olvidar son caras de una misma moneda que nos acompaña desde que tenemos uso de razón hasta el final… o, hasta que un tal Altzeimer decida poner su mano neblinosa sobre nuestras vivencias; porque no hay memoria ni olvido sin vida consciente previa. Para bien y/o para mal, ambas tienden a ser selectivas y con el paso de tiempo pueden ser engañosas y mostrarnos complacientes, la cara más favorable de nosotros mismos y de nuestros hechos… tan selectivas que algunos acontecimientos quedan poco a poco velados, pendientes de conocimiento o revisión, suspendidos en un a especie de nimbo esperando ser desempolvados; aunque el olvido es un polvo pesado. Sin duda esta especie de marginación (elusión y olvido) de la víctima es común en muchas de las amnesias que padece nuestro país. La víctima acaba siendo perdedor por partida doble, y su simple mención o su compañía no resulta socialmente grata, salvo para cuantos conocen y están próximos a su dolor.

Recordar -o revelar- lo ocurrido es obligado, no sólo porque no se haya aclarado, sino para que no vuelva a ocurrir, darlo a conocer a quienes lo ignoran y para recordar a los que lo conocen el estado de la cuestión. Al hacerlo dignificamos a los que padecieron el terror y hace ya mucho tiempo que nos faltan. (más de 300 quedan pendientes de esclarecimiento, colgados del árbol del olvido).

Puede que el tiempo que la ley marcara para la aclaración judicial del delito prescriba, pero los hechos no prescriben. Si perdimos la mano o el pie, al padre, al hijo o al amigo, es algo que diariamente constatamos. Los hechos están ahí, son testarudos; los hechos son: el plato está en la mesa y la silla permanece vacía. Él, ellos, no volverán.

Pensar o afirmar que: si se han necesitado 80 años en rescatar los restos de los abuelos de la Guerra Civil, se necesitaran otros tantos para esclarecer los más de 300 casos pendientes, es una manera cruel y falaz de eludir el problema, esperando que la documentación, testigos y responsables vivan tranquilos o pasen a mejor vida. Es la manera de imponer en la práctica una Ley del olvido; justamente lo contrario del testimonio en la aplicación de una memorización permanente.

Pero ellos permaneces, jóvenes en nuestra memoria.