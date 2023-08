La borrasca de agosto Patricia trae oleaje a Donostia y banderas rojas a Bizkaia

Se llama Patricia y es una borrasca que ha afectado a Euskadi en este arranque de agosto con oleaje de más de cuatro metros en la costa. Incluso de siete metros en algunos puntos. Se ha activado la alerta naranja, que será amarilla este viernes. Y el Ayuntamiento de Donostia ha cerrado el Paseo Nuevo al tráfico de vehículos por el temporal marítimo. Los peatones pueden circular con precaución, según han informado fuentes municipales.

Dos de los encarcelados por el 'caso De Miguel', Ochandiano y Sánchez Robles, piden ya una rebaja de la pena

Más

El consistorio donostiarra ya retiró este pasado miércoles dos de los gabarrones de la bahía para evitar que sufran daños y cerró los servicios de la isla de Santa Clara. Se colocaron maderas en la zona de abajo. La isla ha registrado mínimas afecciones causadas por el temporal marítimo hasta las 14.00 horas, según Europa Press. Con todo, permanecerá cerrada hasta el sábado, ya que se esperan olas de en torno a dos metros, que coincidirán con un episodio de mareas vivas. Por ello, el Ayuntamiento ha optado por estas medidas preventivas para “evitar daños mayores”.

Según han informado fuentes municipales, “si no hay problema”, el cierre de los servicios y del acceso a la isla, se levantará el sábado a las diez de la mañana. Esta pasada noche no ha habido más destrozos que algunas afecciones en las mesas y sillas del bar de la isla, que han sido arrastradas por el agua. Gracias a que se colocaron las maderas en el propio bar, así como en las cabinas o el botiquín, “en principio, parece que no hay mayores daños”, han apuntado las mismas fuentes. Asimismo, las playas de la capital guipuzcoana “también han aguantado bien” y los gabarrones que fueron retirados permanecerán “posiblemente hasta el sábado o lunes en el refugio donde están ahora situados”.

Por otro lado, la bandera roja ondea este jueves en todas las playas vizcaínas a excepción de Muriola, Toña, San Antonio, Ea, Isuntza y Arrigorri, que presentan bandera amarilla, y Las Arenas, donde la bandera es verde, según informa Cruz Roja de Bizkaia. El resto de arenales prohíben el baño: La Arena, Ereaga, Arrigunaga, Azkorri, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laidatxu, Laida, Laga, Ogella y Karraspio. La bajamar se ha producido a las 12.24 horas y la pleamar será a las 18.44 horas. La temperatura del agua es de 22 grados, dos más que la ambiental, de 20 grados.