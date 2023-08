Un brote de botulismo deja 72 aves muertas en Salburua, la principal zona verde de Vitoria

Un brote de botulismo aviar ha matado a 72 aves en el humedal de Salburua de la ciudad de Vitoria, y hay otras diecinueve que están recibiendo tratamiento en el Centro de Recuperación de Fauna del concejo de Martioda. Según los datos facilitados este viernes por la Diputación Foral de Álava, que está gestionando el brote en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria, la mayor parte de las aves enfermas son acuáticas, como las anátidas y los somormujos, y los primeros ejemplares afectados se detectaron ya a finales de la semana pasada. Desde entonces se están llevando a cabo labores de peinado para buscar otros posibles, pues la retirada de los cadáveres y de las aves enfermas es clave para controlar la evolución del brote.

Denuncian también al Azkena Rock Festival de Vitoria por impedir el acceso con comida y bebida

Más

“Se trata de una intoxicación bacteriana aviar y por tanto no afecta a las personas, y la detección temprana permite un mejor control del brote”, señalan desde la Diputación. Además, solicitan a la ciudadanía que, en caso de ver alguna ave muerta o con comportamientos extraños —entre los que se pueden contar las alas caídas y la dificultad para sostener la cabeza en alto—, avisen o a la Policía Local (092) o a la Diputación Foral de Álava (945 18 18 18). Los cadáveres de aves, cuyo número se eleva este viernes hasta los 72, llevan apareciendo desde finales de la semana pasada en las balsas de Betoño y Arkaute del humedal de Salburua.

No es el primer brote de esta bacteria que se detecta en el entorno del humedal y el parque de Salburua, parte del anillo verde de Vitoria. En 2015, más de una treintena de aves sucumbieron a la ingesta de la toxina que causa la enfermedad y un año antes, en 2014, un suceso similar afectó a un total de 791, aunque no todas fallecieron entonces. Los brotes acostumbran a darse en verano, pues la temperatura y el estado del agua facilitan su desarrollo. La Diputación, no obstante, señala que desde 2014 cuenta con medidas de prevención que han evitado “un gran número de decesos” desde aquel momento.