'Yo sé quién soy', la canción que une a los menores transexuales a pesar del distanciamiento social

El confinamiento por el coronavirus y las restricciones de movilidad y a la hora de juntarse supusieron para estos jóvenes una ruptura total de sus lazos de apoyo. Normalmente, solían quedar con frecuencia con personas de su misma edad y realizaban eventos también para ayudarse entre sí. Todo eso desapareció con la llegada de la COVID-19 y los menores trasexuales han tenido que trasladar sus encuentros a la red, algo que no siempre es positivo.

"Ha sido una época especialmente dura para los adolescentes. La adolescencia trans contiene muchas veces cuadros de ansiedad, depresiones o autolesión porque sobre todo si se han aceptado a sí mismos tarde, tienen el autoestima tocada y transfobia interiorizada, piensan que lo que ellos son está mal. Como suelen ser personas a las que les cuesta relacionarse, al quitarles ese apoyo pueden llevar a vivir situaciones dramáticas", cuenta desde el otro lado del teléfono de elDiario.es/Euskadi Bea Sever, portavoz de Naizen, la asociación de familias de menores transexuales de Euskadi y Navarra.

En el caso de que estos adolescentes no dispongan de apoyo en casa, la asociación no puede intervenir directamente, pero sí que lo pueden hacer los propios menores, que en algún caso, han podido ponerse en contacto y entablar relación con ellos a través de las redes sociales. "Las redes sociales pueden ser algo positivo en estos casos, pero también pueden ser negativas si se evaden de la realidad y se meten en un bucle, sobre todo si no encuentran apoyo en sus familias", señala Sever.

En un intento de romper el distanciamiento social y dentro de lo que las restricciones por la pandemia lo permiten poder seguir creando una red entre los menores transexuales, Naizen ha lanzado una canción con un videoclip en el que los propios niños y niñas son los protagonistas. La canción, que lleva el nombre de 'Naizen/Yo sé quién soy' ha sido compuesta, coescrita y coproducida por el artista navarro Kai Etxaniz con la colaboración de Ekaitz Goikoetxea para la letra en euskera y de Riki Rivera en la producción. Le han acompañado en la música Josune Arakistain del grupo Huntza y María Antúnez. Además, ha contado con el ingeniero de sonido Luis del Toro en la producción técnica.

En unas pocas horas el vídeo ha obtenido cerca de 18.000 visitas en YouTube y ha sido compartido por artistas de la talla de Mónica Naranjo, periodistas como Iñaki López y actrices como Itziar Ituño, además de futbolistas e incluso algún político. "Lo ha compartido gente de todo tipo, diversa, como también lo somos nosotros. Somos personas diferentes que si no hubiese sido por esto jamás nos habríamos encontrado. No he parado de coger el teléfono y por ahora se han apuntado cuatro familias nuevas, aunque también he recibido insultos y mensajes llamándonos de todo y diciendo que estamos adoctrinando a los menores", indica Sever mirando el lado positivo por esas cuatro familias nuevas que han querido adherirse a Naizen, "recuerdo cómo empezamos ocho familias y ahora estamos 200".

No habrá videoclip más importante en 2021... Porque está hecho con el amor de unos padres maravillosos, que han decidido amar a sus hijos ayudándoles a ser felices siendo quienes son...🙏💖

Ayudémoslos difundiendo el maravilloso trabajo de @naizen_elkartea! #YoSéQuiénSoy #Naizen pic.twitter.com/kEIZSu67O8 — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 24 de enero de 2021

Su objetivo principal es visibilizar a estos menores, seguir dejando claro que existen y poder crear, incluso en la distancia, un sentimiento de equipo. El videoclip ha sido grabado en Markina-Xemein con niñas y niños de Naizen y es un trabajo de Luz Tato y Ander Shinova (GatoBala Films) autores de videoclips de grupos como Marea, entre otros. El proyecto se completa con el making of de la grabación, obra de Luis Azanza, de Fuego Películas.