Carrefour negocia con el fondo PAI Partners entrar en el capital de supermercados BM y Super Amara

El grupo vasco Uvesco, en el que se integran los supermercados BM y Amara, podría cambiar de manos en breve y el principal candidato en la compra podría ser Carrefour. El fondo de inversión PAI Partners, propietario mayoritario de Uvesco desde finales de 2021, está buscando su salida de capital y se encuentra en conversaciones con el grupo francés Carrefour, que consolidaría de esta forma su presencia en España. Uvesco es en estos momentos un grupo de referencia en la distribución en Euskadi por detrás de Eroski y acaba de iniciar una fuerte expansión en Madrid tras adquirir 31 supermercados del grupo Hiber.

La operación podría estar valorada en 700 y 800 millones, según publica 'El Economista', y aunque Carrefour parece el más interesado, hay otros candidatos a hacerse con el grupo vasco, ya que los dueños de Continente y Alcampo (Soane y Auchan, respectivamente) también figuran como interesados. Aunque de momento no se trata más que de una intención, si finalmente se materializa la venta, el fondo francés PAI Partners habría rentabilizado su entrada en el capital de Uvesco en tiempo récord, poco más de dos años, aunque lo normal es que la presencia de fondos de inversión en el capital sea más bien efímera, y suelen salir en cuanto hay posibilidad de rentabilizar la inversión.

La entrada de este fondo en Uvesco se produjo como una forma de conseguir financiación suficiente para iniciar la expansión en Madrid, pero no pensaban en el momento de la venta que podrían acabar diluidos en otro grupo de distribución más grande como puede ocurrir finalmente ahora. Fuentes de Uvesco, que preside José Ramón Fernández de Barrena, no han querido valorar la operación en la que no pueden tener capacidad de influencia, más allá de valorar como positivo el interés que despierta el grupo en estos momentos.