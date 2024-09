CCOO traslada a Torres la necesidad de una reforma fiscal para que “paguen más los que tienen más” y UGT pide más inspectores

CCOO de Euskadi ha trasladado al vicelehendakari Torres la necesidad de que se aborde una reforma fiscal que haga que las grandes rentas paguen más porque será el camino para que pueda abordarse el refuerzo de los servicios públicos, sobre todo los relacionados con la salud y los cuidados.

La secretaria general de CCOO-Euskadi Loli García, se ha reunido este miércoles con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que continúa la ronda de contactos con los agentes sociales y que ha mantenido también un encuentro con el secretario general de UGT, Raúl Arza.

Al término del encuentro, García ha señalado que ha trasladado al vicelehendakaari la importancia de impulsar una reforma fiscal que permita que “quien más tiene pague más” porque es necesario “reforzar los servicios públicos” y hace falta fondos para ello y mejorar los ingresos públicos.

Dentro del refuerzo de los servicios públicos ha insistido en la necesidad de que se aborde “de una vez por todas un plan integral de atención a los cuidados”, y ha recordado que “mientras no seamos capaces de sacar estoadelante, las mujeres no vamos a conseguir alcanzar la igualdad real en este país”. “Vamos a una sociedad cada vez más envejecida cada vez de mayores cuidados y no puede seguir recayendo las espaldas de las mujeres”, ha dicho, y ha señalado, además, que el de los cuidados es además un ámbito que puede suponer un nicho de “creación de empleo de calidad”.

García ha pedido a Torres que aborde también la problemática de la vivienda, que ha recordado que “tiene una relación laboral, porque cada vez más los trabajadores y trabajadoras vascas dedican una parte de su salario a pagar un alquiler o una hipoteca, y esto es un problema muy serio”. Han abordado en el encuentro la negociación colectiva y la exigencia de que se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores y “la defensa de un ”ámbito autonómico de negociación colectiva“.

Por su parte, la delegación de UGT-Euskadi encabezada por su secretario general Raúl Arza, ha pedido incrementar la labor de la inspección de trabajo para atajar la siniestralidad laboral. “No podemos permitir que los accidentes graves con resultado de baja hayan aumentado un 45% en Euskadi, lo que supone que cada día haya 117 personas que acaban de baja tras un accidente en su trabajo”, ha señalado Arza tras el encuentro. En este sentido ha instado a Torres a reforzar la Inspección de Trabajo, “deben cubrir las plazas vacantes para poder realizar un control efectivo de cuestiones como la calidad del empleo o el cumplimiento de los horarios”. Son problemas “graves”, ha añadido, “que necesitan recursos”.

Arza ha puesto en valor que ambas partes han coincidido en impulsar el “trabajo y colaboración” y hacerlo “en el seno del diálogo social”. Ha asegurado por ello que “consolidar el diálogo social es la herramienta imprescindible a nuestra disposición para mejorar las relaciones laborales”, sin olvidar que la voluntad de colaborar con el departamento, parte del trabajo realizado durante la anterior legislatura.

Entre otros retos pendientes, desde UGT-Euskadi también se ha querido poner en relevancia el papel de Lanbide, que en su proceso de transformación en un ente público derecho privado, “debe de convertirse en un organismo capaz de gestionar las políticas activas de empleo, que dé respuesta a las necesidades formativas de las personas trabajadoras en desempleo, para que puedan tener una oportunidad lo antes posible; así como también a las necesidades de las empresas”.