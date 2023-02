Ciudadanos y Vox, solos contra la financiación foral: “Viven de gorra en el País Vasco”

El pleno del próximo jueves en el Congreso de los Diputados tramitará por la vía de urgencia y de lectura única los proyectos de ley por los que se se modificarán el Concierto Económico vasco y el Convenio navarro para poder concertar los nuevos impuestos, como los que gravarán las grandes fortunas. También se aprobará, con la misma fórmula, que no admite enmiendas, el proyecto de ley quinquenal del Cupo 2022-2026. El previo de este martes en el Congreso para aprobar la tramitación por esta vía ha puesto otra vez sobre la mesa la polémica sobre las normas forales y su especificidad, y ha dejado solos a Vox y a Ciudadanos (Cs) en su cuestionamiento. La mayoría parlamentaria, incluido el PP, que en Euskadi y Navarra está en coalición con los naranjas, han cerrado filas en torno a las normas forales y han defendido la tramitación de los cambios por la vía de urgencia y de lectura única porque así se especifica que debe ser en la Constitución.

EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos-IU suben el tono contra Ramiro González en Álava en puertas de las elecciones

Más

El diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha sido muy crítico con el hecho de que tanto las modificaciones del Convenio navarro o del Concierto vasco como la ley quinquenal del Cupo se tramiten por la vía de urgencia. “Aquí hay cosas muy raras de entender”, ha dicho. Ha recordado que cuando se habla de la base del Cupo “se habla de las transferencias, de la participación en la deuda pública, del incremento de las pensiones, ...Y todo esto por el procedimiento de urgencia”. “Esto se llama vivir de gorra en el País Vasco”, ha señalado el diputado de Cs.

Se da la circunstancia de que tanto en Euskadi como en Navarra en estos momentos Cs está en coalición con el PP en los parlamentos autonómicos porque se presentaron unidos en las últimas elecciones de 2020 y 2019 (en Navarra también con UPN). En julio de ese 2020, poco antes de los comicios, Cs participó junto al PP en un acto de gran simbolismo en las Casa de Juntas de Gernika, junto al árbol que representa los fueros vascos, como imagen de acatamiento de las normas forales. Entonces el partido estaba dirigido por Inés Arrimadas y al frente de los populares estaba Pablo Casado.

La diputada Inés Cañizares, de Vox, ha ido un paso más allá y en un 'totum revolutum' ha contrapuesto la rapidez con la que Pedro Sánchez quiere aprobar estas normas forales -aunque siempre que se han modificado lo han hecho de esta manera, con lectura única y sin la posibilidad de enmendar- con la lentitud para modificar la ley del 'solo sí es sí' mientras “los violadores siguen saliendo a la calle”. Cañizares ha señalado que los proyectos de modificación del Convenio, del Concierto y de la Ley del Cupo, “no son cosa menor, porque se habla del bienestar de todos los españoles y se hurta a la Cámara de la posibilidad de debatir”. Ha considerado que lo que se pretende es “beneficiar al PNV”, por ser socio de Sánchez. “Será legal pero es ilegítimo, como los es este Gobierno”, ha señalado la diputada de Vox.

Desde el PP, Gabriel Elorriaga, ha considerado que tanto Cs como Vox “se confunden al oponerse” a las normas forales porque derivan directamente de la Constitución, que “se acepta como un todo” y “no es troceable”. “Lo que hacemos hoy aquí no choca con la Constitución, si no que emana de ella, y tiene que respetarse. Idoia Sagastizabal, del PNV, ha recordado que hasta 2021 ”nunca había sido cuestionado este procedimiento en sí“ y se votaba por asentimiento, y tampoco hubo debate en este sentido con la última modificación del Convenio Navarro ”que tuvo lugar hace apenas cinco meses“. Ha recordado que es de lectura única porque el acuerdo que se vota es un ”acuerdo bilateral“ entre el Gobierno vasco o navarro y el central, ”que las Cortes pueden aprobar o devolver, pero que no se puede enmendar ni modificar“. En este sentido ha señalado que no se hurta a los grupos de la posibilidad de expresarse respecto al acuerdo puesto que pueden aprobarlo o rechazarlo.

Los grupos del Gobierno (Unidas Podemos y PSOE) se han mostrado de acuerdo con estas consideraciones. Es decir que la tramitación de lectura única es la que se fija en la Constitución para este tipo de normas forales. La modificación del Convenio navarro y del Concierto Económico vasco es necesaria para introducir los nuevos impuestos que se han concertado y sobre los que las Haciendas forales tendrá capacidad recaudatoria y normativa, como el impuesto a las grandes fortunas.