La comisión de control de la Policía emitirá un informe sobre la actuación con arma de fuego en Bilbao

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca ha acordado realizar un informe en torno a la actuación de la pasada semana de agentes municipales de Bilbao para reducir a un varón que esgrimía un hacha y retenía a una mujer. Uno de ellos disparó su arma de fuego reglamentaria e hirió al agresor. Este órgano independiente, presidido por el exmagistrado Juan Luis Ibarra, tiene que intervenir siempre que haya operativos con personas heridas, sean de la Ertzaintza o de los cuerpos locales. Será la segunda ocasión en que así lo hagan, ya que tienen abierto otro expediente por una intervención de la Policía de Barakaldo en marzo en la que un hombre salió herido de bala.

La comisión ha celebrado este jueves una reunión de trabajo y ha analizado la documentación inicial remitida por el Ayuntamiento de Bilbao. Las primeras conclusiones oficiales señalan que la actuación, que tuvo lugar en la calle de Ronda, estuvo plenamente justificada al estar en grave peligro la vida de la víctima y también la de los agentes intervinientes. El sindicato Erne, que ha pedido que el agente que realizó el disparo sea condecorado, remarca que el balazo fue dirigido a la pierna para neutralizar la amenaza al tiempo que se causaba el menor daño posible.

Por otro lado, este órgano no intervendrá, en principio, en otro caso reciente, el relativo al arresto de un ertzaina acusado de un triple delito de intento de homicidio en Treviño, el enclave pegado a Vitoria pero perteneciente a Burgos. En un inicio, este agente contó que tres ladrones habían asaltado su casa familiar y que él, estando fuera de servicio, salió armado en su búsqueda. Relató que, tras un intento de atropello, empleó su pistola. Una de esas tres persona resultó herida. Ahora, la Ertzaintza no concede credibilidad a esta versión y, aunque no ha precisado qué hipótesis maneja, sí ha procedido a la detención del agente. La comisión estima que se trata de un caso ocurrido en otra comunidad autónoma y, además, fuera de servicio, por lo que salvo petición expresa no emitirá ningún informe de conclusiones.

La comisión de control y transparencia de la Policía vasca es un órgano relativa reciente, surgido al calor de la reforma de la ley de Policía en la segunda de las tres legislaturas de Iñigo Urkullu. Fue a finales de 2021 cuando Ibarra accedió a la presidencia y en 2022 cuando empezaron a trascender sus primeros informes. El más relevante ha motivado que todos los agentes tengan que portar cámaras para grabar su actuaciones. En los últimos meses se han sucedido los casos en los que ha iniciado investigaciones y está pendiente, por ejemplo, un dictamen sobre el operativo que se saldó con una mujer herida en la cabeza durante el último partido de Champions League de la Real Sociedad en Anoeta, el que le enfrentó en marzo al PSG francés.