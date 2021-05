La COVID-19 repunta de nuevo en Euskadi y Urkullu rescata las críticas por el final del estado de alarma

Repunte de la COVID-19 en Euskadi. A falta de que se confirme oficialmente este lunes, la tasa de incidencia de la COVID-19 está ya en ascenso nuevamente después de que se comunicaran este domingo 309 positivos, frente a los 281 de hace dos semanas. Esa tasa de calcula con los datos de 14 días y por cada 100.000 habitantes. En Álava y Gipuzkoa ya repuntó hace dos y tres días, respectivamente. Según las estimaciones de este periódico, este indicador podría estar alrededor de 210, 11 puntos por encima del punto de arranque de la anterior ola. Las cifras concretas no se facilitan en fin de semana, aunque en un mensaje en sus redes sociales el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha confirmado la subida y ha dado el dato de 209.

Euskadi no ha bajado de 199 desde el verano de 2020 y este nivel es mayor que el que tenía de media España ante la salida del estado de alarma, el 9 de mayo. De confirmarse una nueva ola, sería la sexta en la comunidad autónoma, después de las de marzo, agosto y noviembre de 2020 y las que en 2021 siguieron a Navidad y Semana Santa. El ciclo de bajada de la anterior no ha durado ni cinco semanas y ha coincido con el levantamiento del estado de alarma. Este escenario condicionará la reunión del Labi de este lunes, la primera revisión de las medidas en vigor sin estado de alarma. El Labi es la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, que tiene una parte técnica y otra política. Ambas mesas han sido convocadas para este lunes.

Urkullu, que hace tres semanas defendió el mantenimiento del estado de alarma para seguir bajo confinamiento perimetral y toque de queda aunque luego fue orillando esos mensajes ante la bajada de los casos, recupera ahora el mensaje de que el Gobierno central y el Tribunal Superior de Justicia le impidieron mantener esas restricciones. “Lamentablemente, el fin del estado de alarma y autos del TSJPV han anulado prematuramente medidas preventivas […] que ejercían una función de barrera eficaz en la transmisión de contagios", señala. “Seguimos creyendo que son necesarias”, ha enfatizado ahora un Urkullu que rechazó interponer un recurso ante el Tribunal Supremo o explorar un posible estado de alarma acotado a Euskadi, que estaba en alerta roja el 9 de mayo. Pero, a la vez, el lehendakari ve “positivo” el balance de estas tres semanas, en que la tasa ha caído más del 50%.

“El virus sigue presente. Cuando nos confiamos el virus rebrota y, además aparece también en forma de nuevas variantes”, ha señalado Urkullu, que admite que la tendencia no solamente se ha “ralentizado” sino “revertido”. No obstante, Urkullu combina este mensaje con carga política con otro de “esperanza” porque “estos próximos días” se llegará al 50% de la población vasca con al menos una dosis de la vacuna y porque “hay otros indicadores” en “descenso importante”, como las hospitalizaciones y la letalidad, aunque aún sea “insuficiente” para dar por acabada la pandemia. El lehendakari se dice preocupado por la incidencia entre los más jóvenes.

“He dicho y mantengo que tenemos motivos para la esperanza. Los tenemos siempre que no seamos imprudentes en nuestras decisiones o actitudes, sabiendo como sabemos cuáles son los ámbitos de riesgo: espacios interiores no suficientemente aireados, agrupamiento de personas en número excesivo, tanto en interiores como en exteriores, no mantenimiento de las distancias entre personas, relajación del uso de la mascarilla y exhalación de aerosoles, interacción social no limitada , ... además de las medidas preventivas identificadas en hábitos higiénicos”, escribe Urkullu, que no da pistas sobre los cambios en las medidas a partir de este lunes.

Así lo explica: “Como en todas las ocasiones anteriores, el reto vuelve a ser la búsqueda del equilibrio entre la protección del bien mayor de la salud -subrayo la interpretación del bien mayor- y procurar el menor impacto posible a la salud social, económica y emocional de nuestra sociedad. Todo ello, en un clima general de mensajes, reivindicaciones, exigencias y demandas de decisiones ‘optimistas’ que apuntan a la expectativa de una atenuación rápida de las restricciones que favorezcan la movilidad y la interacción propia del periodo estival y vacacional así como hábitos anteriores a la pandemia. En Euskadi, las decisiones se adoptan de acuerdo a las recomendaciones surgidas de los debates en la comisión científico-técnica [del LABI]. En cualquier caso, mañana y a lo largo de las próximas semanas y de todo el periodo veraniego nos debe acompañar un criterio estable: convivir con sensaciones y realidad contrapuestas, compaginar una adecuación progresiva y prudente de las restricciones con un compromiso personal y colectivo de cumplimiento de las medidas de prevención”.

En este escenario, los datos del domingo reflejan una tasa de positividad del 5,1% tras la realización de 6.008 pruebas PCR y de antígenos, un millar menos que en la jornada anterior. En total, se han identificado 165 casos positivos en Bizkaia (39 menos), 93 en Gipuzkoa (40 menos) y 47 en Álava (dos más) A ellos se suma un caso con residencia fuera de la comunidad o sin residencia conocida. En cuanto a la situación en los hospitales vascos, en las últimas horas se han producido 27 ingresos de personas con coronavirus, seis menos que un día antes. En estos momentos 99 personas se encuentran en estado grave ingresadas en las UCI. Son cuatro más que los 95 que había cuando se produjo el anterior repunte que acabó con el pico de ocupación hospitalaria de toda la segunda fase de la pandemia.