Los delitos de odio racistas copan ya dos tercios de los registrados en Euskadi

El 64% de los delitos de odio que se registraron en Euskadi en el año 2023 fueron racistas o xenófobos. En números brutos, son 180 incidentes. Se perpetúa, además, a los colectivos árabe y latinoamericano como principales 'dianas' de estos ataques. Según los datos que se desprenden del recién publicado 'Informe de incidentes de odio de Euskadi 2023', en el pasado año se tuvo constancia en Euskadi de 281 incidentes de odio de toda clase, lo que supone un descenso del 35% respecto del año anterior, aunque el número se encuentra todavía hasta tres veces por encima de los valores de antes de la pandemia de COVID-19.

En el informe, se presenta también un desglose de los denominados “colectivos diana”, esto es, los que sufren este tipo de incidentes de motivación racista o xenófoba. Fueron 49 contra árabes, 49 contra latinoamericanos, treinta contra negros y diez contra gitanos. Por colectivos, a la tipología de racismo y xenofobia le siguen la de orientación o identidad sexual (con 45 casos en 2023), orientación política o ideológica (22), género (18), diversidad funcional (6), edad (5), aporofobia (3), antisemita (1) y otros (1). Del total de delitos de odio, en Bizkaia se registraron 136 de los casos, por los 111 de Gipuzkoa y los 33 de Álava.

Las lesiones (101) y amenazas (76) representan la mayor parte de los casos, seguidas luego por los discursos de odio (46), las coacciones (41) y el trato degradante (22). El propio informe señala que “llama la atención” que el discurso de odio haya recuperado una prevalencia que había tenido ya en años anteriores. Si en 2022 tan solo el 8% de los incidentes fueron por discurso de odio, en el pasado año la proporción escaló hasta el 15%.

El informe se ha elaborado en el ámbito de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU, bajo la dirección de Jon Mirena Landa y la coordinación de Enara Garro. Ha sido dado a conocer este lunes en la que es la primera actuación relevante del Departamento de Seguridad desde que el pasado sábado se conociera que Bingen Zupiria, hasta ahora consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno vasco, asumirá la cartera.

Dos ajustes estadísticos

En el informe se recalcan por encima de todo las bajadas. Si la tipología de delitos de odio por racismo o xenofobia copa más porcentaje es más por el descenso de otras categorías que por incremento suyo. “Los incidentes registrados (281) descienden, en términos absolutos, en todas las categorías, siendo el grueso de dicho descenso atribuible a un número menor de incidentes por motivos de género (-73% de incidentes), y en la orientación e identidad sexual (-54% de incidentes)”, se puede leer textualmente en el informe.

El informe, sin embargo, ha experimentado una serie de modificaciones que lo vuelven difícil de comparar con ediciones anteriores. En 2023 hubo en Euskadi 281 de los que se conocen técnicamente como “incidentes de odio potencialmente delictivos” —pues en la mayoría de casos no hay sentencia judicial que permita calificarlos como delitos—, 154 menos que en 2022. Ambos números, no obstante, no son comparables, pues ha habido un cambio de metodología en la elaboración del informe que supone que no se entran a medir aquellos que se ajusten más a la violencia de género.

En la otra cara de la moneda, el informe también señala que las cifras se sostienen muy por encima de las previas a la pandemia de COVID-19 de 2020, pero hubo igualmente otro cambio de metodología a esos efectos. “[...] en el año 2020 ya se produjo una primera reordenación y ajuste del sistema de registro que posibilitó un salto cualitativo al alza en las cifras totales”, advierte el propio informe en una nota al pie en la que alerta de que se mantiene “la continuidad con ese nuevo suelo”, que se encuentra “alejado de la horquilla previa al 2020”. Las diferencias son palpables: 124, 129, 130 y 105 delitos de odio anuales en los años previos a la pandemia por los 241, 277, 435 y 281 en los que han venido después.