Denuncian irregularidades en la Federación Española de Automovilismo y una “manipulación” del censo

Los abogados del candidato alternativo a presidir la Real Federación Española de Automovilismo, Carlos Márquez, han registrado en las últimas fechas dos recursos en el marco del proceso electoral que ha de celebrarse a lo largo de 2024. Los recursos se han presentado tanto ante la junta electoral de la propia federación como ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El primero —impulsado por Carlos Márquez, que es también presidente de la asturiana, e Íñigo Cuesta, oficial de una escudería vasca— apuntaba a incumplimientos de plazos en la convocatoria electoral, pues, según se denunciaba, no se habría dado el margen establecido por ley para la resolución de los recursos que se pudieran presentar. Fue, sin embargo, desestimado. El propio Márquez es el que ha presentado en solitario el segundo recurso, en el que sostiene que hubo una “evidente” manipulación del censo electoral.

La federación española, que es la que tiene el monopolio de las carreras oficiales de coches, 'rallies' y 'karting', está presidida por Manuel Aviñó. Como publicó elDiario.es, Aviñó prácticamente ha duplicado los ingresos de su predecesor, que perdió las elecciones en 2018 después de 32 años en el cargo. Los ingresos de Aviñó suman casi 200.000 euros anuales, el doble que el salario estipulado para el presidente de Gobierno de España, sobre todo entre nómina y bonus, pero también se le indemniza por gastos de representación y viajes. En las elecciones que se celebrarán a lo largo de este año, tendrá como principal rival precisamente a Carlos Márquez, quien recientemente ha elevado los dos recursos por las presuntas irregularidades en el seno de la federación.

“Evidente manipulación”

En el marco del segundo recurso, todavía pendiente de resolución, Márquez apunta a una “evidente manipulación” del censo electoral. Se publicó un censo provisional con el listado de deportistas, clubes, oficiales y marcas que pueden participar en los comicios. Alegando un error informático, más tarde se incorporaron a una segunda versión del censo más de un centenar de electores. Desde la federación se subraya que cumplen con todos los requisitos y que “ya constaban en el censo inicial”, pero que no figuraban en la primera versión publicada por ese error informático. Márquez, que en su recurso aporta una lista con las diferencias entre una versión del censo y otra, acusa a la federación —y también a la junta electoral— de mentir y denuncia que esta maniobra se llevó a cabo para “colar” a deportistas. La federación, por la contra, considera que el recurso no tiene otro objetivo que dinamitar los derechos de los electores. “El recurso no denuncia irregularidades, sencillamente se opone a que se reconozca el derecho de voto de los afectados por estos errores que se han podido detectar y se han subsanado. El recurso se opone a la subsanación”, protestan.

A raíz de los recursos planteados, la federación hizo unas subsanaciones de oficio e incluyó a tres deportistas. Dos de los deportistas son Dani Sordo y su copiloto, Cándido Carrera, ampliamente laureados. “Sería un 'cantazo' que no aparecieran en el censo cumpliendo todos los requisitos”, abundan desde el entorno de Márquez. Consideran también que el mero hecho de hacer subsanaciones “selectivas” es ya una irregularidad en sí misma. “¿Por qué en la subsanación de oficio la [federación] mete a tres deportistas y dos clubs cuando tenemos constancia de más de un centenar de deportistas que cumplen los requisitos para estar en el censo y no los incluyen?”, se preguntan. La otra persona que se sumó a las listas con estas subsanaciones fue Ánchel Echegoyen, que preside la Federación Aragonesa de Automovilismo. El entorno de Márquez subraya que, “curiosamente”, Echegoyen se ha significado en las últimas semanas a favor del actual presidente. La federación achaca el hecho de que no estuvieran desde el principio en la lista a un mero error, pues “cumplían con todos los requisitos para estar”.

El lunes de la pasada semana, con el recurso ya interpuesto y a la espera de la resolución del TAD, la junta electoral de la federación publicó, como le exigía el calendario, el censo definitivo. Junto al nombre de cada una de las personas que supuestamente se incluyó en el censo a posteriori por el error informático, se puede leer la siguiente apreciación, junto a un asterisco: “Integrante del censo electoral que la junta electoral considera que debe estar en el mismo y que la interposición del recurso ante el TAD actualmente en trámite deja en situación de provisionalidad”.

Tres federaciones desintegradas

Se da la circunstancia de que, en un principio, los presidentes de las federaciones regionales de Euskadi, Navarra y La Rioja no podrán participar en la segunda fase de los comicios de 2024. Las tres federaciones fueron 'desintegradas' por la española, esto es, expulsadas 'de facto'. ¿Cómo se llegó hasta ahí? Según contó Ángel Gurrutxaga, presidente de la vasca, a este periódico, un piloto que sacase una licencia nacional en Madrid había de pagar 350 euros, mientras que uno que quisiese homologar la licencia de su autonomía tendría que abonar hasta 528. “La pelea viene siempre de ahí, porque todo es recaudar, recaudar y recaudar, y no respetar las competencias y no respetar la ley”, se quejaba Gurrutxaga, que denunciaba que la federación española se había vuelto un “elemento recaudador”. A partir de ahí, las tres federaciones se negaron a aceptar el convenio económico para la concesión de licencias y ya desde comienzos de año no forman parte del mapa del automovilismo en España. En la práctica, los pilotos adscritos a estas federaciones han quedado en un limbo, si bien desde un primer momento cuentan con el respaldo de los respectivos Gobiernos autonómicos.

En el plano electoral, desde el ámbito de Márquez se habla de “pelotazo”. Primero se eligen 53 asambleístas, a los que luego se suman los diecisiete presidentes autonómicos en una segunda fase para votar y elegir al presidente, ya en octubre. “Consideramos que prohibir a estos presidentes que ejerzan su derecho al voto es un 'pelotazo electoral', porque Manuel Aviñó sabe que son tres votos en su contra y por eso pretende eliminarlos”, subrayan. Desde la federación, dejan la pelota en el tejado de estas tres federaciones desintegradas. “Habría que preguntar a esas federaciones autonómicas que no han querido integrarse todavía en la RFEDA [...] y por qué no desean integrarse cuando las otras catorce sí lo han hecho”, cuestionan.

En estos seis meses de 2024, la situación en la que se encuentran sumidas estas federaciones no ha cambiado. “Técnicamente seguimos desintegrados. Hemos elevado un contencioso al CSD [Consejo Superior de Deportes] y políticamente ha habido varias preguntas a la ministra [de Educación y Deporte, Pilar Alegría], pero nadie hace nada. La forma de actuar del CSD es no actuar. Teóricamente no tenemos derecho a voto. Siempre digo lo mismo: hay algo turbio para que se le permita a la RFEDA hacer todo lo que está haciendo”, protesta Gurrutxaga, que apunta directamente a Fernando Molinero, director general de Deportes del CSD, como culpable por no resolver. “No estamos pidiendo que nos den la razón, solo estamos diciendo que se resuelva. Tienen que decir si estamos desintegrados: sí o no”, apostilla. Este periódico ha tratado de recabar la opinión del CSD sobre estos extremos, pero no ha recibido respuesta de momento.

Incumplimiento de plazos

El primer recurso buscaba, por otro lado, paralizar y reiniciar el proceso electoral, pues los recurrentes consideran que el calendario electoral —aprobado por la federación pero que luego contó también con el visto bueno del TAD— no prevé, como sí establece la ley, un plazo de siete días para que se puedan resolver los recursos que pudieran llegar. Se agarraban a la jurisprudencia, dado que la Federación de Tiro Olímpico ya se vio obligada en 2021 a comenzar desde el principio con el proceso por no haber dado ese margen en el calendario. La federación defendía, por el contrario, que este calendario “está elaborado de la misma forma que el de todas las demás federaciones deportivas españolas” y que, por tanto, no presenta ningún problema.

El TAD, en su resolución, desestimó el 6 de junio este primer recurso y desde el entorno de Márquez ya han confirmado que no recurrirán. El tribunal considera que el calendario “respeta la normativa en vigor”, aunque sí apunta lo siguiente: “[...] puede ocurrir que en caso de estimarse el recurso correspondiente haya que retrotraer las actuaciones, con la consecuencia de la reforma o elaboración de un nuevo calendario electoral con los requisitos necesarios para ello que marcan tanto la Orden Electoral como el Reglamento aprobado, pero ese es un riesgo que la propia federación ha asumido al elaborar el calendario vigente”. “Asumimos que el calendario es el que es”, aceptan ya desde el entorno de Márquez, si bien sostienen que carece de lógica que ahora el TAD apunte al riesgo cuando ya en su momento fue este organismo, según señalan, el que exigió a la federación un calendario “exhaustivo” ante las escuetas referencias temporales que había para el proceso electoral.