El deshielo de la nieve y la lluvia confluirán este jueves y podrían provocar inundaciones en Euskadi

Tras la reunión de seguimiento del 'Plan de Vialidad Invernal' celebrada este martes, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka ha anunciado que se han tomado dos decisiones: mantener activas la 'Fase Operativa' del plan y la alerta por inundaciones. Las razones para ello, según Erkoreka, es que a raíz del aumento de las temperaturas que harán que la nieve existente se derrita y las precipitaciones previstas para este jueves, pueden llegar a producirse inundaciones en los ríos. “Puede haber un nuevo riesgo que tiene que ver con la coincidencia en el tiempo de una fase de precipitaciones en forma de lluvia a partir de mañana por la tarde y la noche con el desagüe de las zonas nevadas. Por eso se aconseja mantener el 'Plan de Vialidad Invernal' en la 'Fase Operativa' porque como consecuencia de las precipitaciones de nieve esta noche puedan plantearse dificultades de tráfico”, ha explicado el vicehelendakari.

Según ha confirmado, “a partir de la tarde va a comenzar una fase de precipitaciones que podrá ser de granizo intenso a cualquier altura y nieve a partir de los 400 metros en cotas parecidas a esta noche”. “Esto durará hoy y mañana, pero la nieve terminará mañana a la madrugada”, ha insistido, para luego recalcar que “aunque en este momento no hay riesgo de inundaciones, podría ocurrir que a lo largo de mañana por la tarde o la noche se produjera la confluencia entre la lluvia y el desagüe de la nieve por el aumento de la temperatura y podría incrementar el nivel de los ríos, con el riesgo que ello conlleva”, por lo que recomiendan mantener la alerta por inundaciones.

El vicelehendakari, para terminar su intervención, ha querido lanzar un mensaje a los conductores: “Prudencia en carretera. La nieve puede generar peligro, pero la imprudencia puede generar mucho más. Que nieve o no, no depende de nosotros, pero que seamos prudentes o no sí que depende de las personas que están al frente del volante”, ha indicado.

El primer temporal de este invierno ha traído la nieve a Euskadi, donde este miércoles se espera que la cota esté en torno a 400-500 metros, pudiendo bajar ocasionalmente a 200-300 metros. A primera hora de la mañana, muchos puntos de Vitoria, el Duranguesado, el Valle de Arratia, Alto Deba y Alto Urola han despertado completamente blancos y, aunque la red principal de carreteras se encuentra abierta, en Álava, la N-240 ha estado cerrada para camiones articulados y ha habido numerosos puertos de montaña cerrados.

A primera hora de la tarde la red principal continua abierta y se está trabajando en abrir las secundarias que siguen con problemas de circulación como los altos de Herrera, Opakua y Urduña, en Álava, Lekoitzgana, en Bizkaia, y Arrate, en Gipuzkoa, que continúan cerrados. Además, en Gipuzkoa está cerrado para camiones y vehículos articulados el puerto de Eitzaga, por el que los turismos deben circular con cadenas. En Otsaurte también se prohíbe el paso de camiones y articulados, y se recomienda el tránsito con cadenas a todo tipo de vehículos en Artikutxa. En Bizkaia, se encuentra cerrado Bikosgana para camiones y articulados y se exige cadenas a los turismos, al igual que en Urkaregi. Por Dima tampoco pueden transitar ni camiones ni vehículos articulados. Por su parte, es necesario el uso de cadenas para turismos en el puerto alavés de Gatzaga, que se ha cerrado a camiones y articulados.

En cuanto a las temperaturas, en Donostia oscilarán entre los 5 y los 11 grados mientras en Bilbao las mínimas rondarán los 6 grados y las máximas los 13 y Vitoria registrará las temperaturas más bajas, con mínimas de 1 grado y máximas de 9, según Aemet.

Por su parte, la directora de Tráfico del Gobierno vasco, Sonia Díaz de Corcuera, ha pedido que durante las próximas horas los conductores tengan “muchísima responsabilidad y precaución” en la carretera y ha subrayado la importancia de adecuar la conducción a las circunstancias de la vía. “Si la velocidad está limitada a 120 en autovía pero está nevando, habrá que reducir la velocidad”, ha apelado, advirtiendo de que, además de la nieve, hay “mucho riesgo de granizo”, que es “un problema en el tráfico”. Por ello, ha pedido que, “si no es estrictamente necesario, es mejor dejar el vehículo en casa”.

El 'Plan de Vialidad Invernal 2022-2023', que coordina el Gobierno vasco, recoge la posibilidad de activar hasta un total de 205 máquinas quitanieves de las Diputaciones Forales y autopistas; 7 grúas pesadas, situadas en puntos estratégicos, para la retirada de vehículos de gran tonelaje y otros 130 vehículos que servirán de apoyo para las tareas de coordinación y vigilancia, a las que se sumarán las patrullas de las unidades territoriales de tráfico de la Ertzaintza, cuyo número se verá reforzado y podrá ser complementado por los recursos de las comisarías. Para este invierno el Plan contempla disponer de 27.600 toneladas de sal y 760.000 litros de salmuera.