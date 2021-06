Así es un día con los artistas de 'Prototipoak', el bienal que fija la mirada en los pequeños grandes detalles de la vida

¿Cuántas veces a la semana una persona puede realizar un mismo recorrido? Tal vez, desde casa al trabajo, al gimnasio o a la biblioteca. Y en ese trayecto ¿con cuántas personas se cruza cada día sin ser realmente consciente? Justamente en eso trabaja Maider López en su proyecto 'Personaje'. Durante un mes ha colado un personaje creado por ella por las calles del centro de Bilbao. En concreto, se ha tratado de una mujer que cada día a la misma hora realizaba el mismo recorrido llevando una planta en las manos. Una acción cotidiana, que puede pasar desapercibida o que puede interferir en la ciudad, creando un recuerdo o una experiencia en las personas con las que se va cruzando, convirtiéndose así en parte del imaginario del barrio.

Cuando la mujer pasaba, algunos vecinos se daban la vuelta. Otros, como los trabajadores del mercado que ya la recordaban de días anteriores, se alarmaban al volver a verla. Otra mujer, por ejemplo, le preguntó que si vendían aquella planta en el LIDL, que de ser así, saldría corriendo a comprarla. Mientras, la chica tras el personaje creado por Maider López iba realizando un diario con todo lo que le iba ocurriendo y cómo le hacía sentir. La exposición muestra 30 fotografías de esos 30 días recorriendo Bilbao, además de dos vídeos y un plano con el recorrido que invita al público a hacer lo mismo que esa mujer y a fijarse en los personajes de sus recorridos habituales y a dudar de si esas personas serán reales o infiltradas.

"Este proyecto se basa en algo que a mí siempre me ha pasado y estoy segura de que a más gente también, que es que cuando realizamos un mismo camino en la ciudad, nos encontramos con las mismas personas y esas personas pueden convertirse en un personaje de nuestras vidas que podemos reconocer y nombrar. ¿Conoces a ese señor de Indautxu que siempre suele ir con tres perros y se le suele escapar uno? Hay personas muy concretas que se reconocen a pesar de no hablar con ellas", cuenta Maider López mientras muestra su proyecto en Azkuna Zentroa.

'Personaje' es uno de los proyectos que forman parte de "Prototipoak. Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas", al igual que los creados por Sra. Polaroiska, José Ramón Ais, Diego Sologuren & Sébastien Tripod, Laida Lertxundi & Ren Ebel, Elssie Ansareo, Elena Aitzkoa y Amalia Fernández con proyectos que se colocarán por todo el centro Azkuna Zentroa: desde la Terraza al Auditorio, hasta el Atrio pasando por Lantegia.

Las temáticas de los proyectos son variadas, pero tienen puntos en común como la relación con el mundo desde lo más íntimo y personal, como es el hogar, la amistad o el paisaje donde crecimos a lo más público, como es una calle transitada en la ciudad o el uso de un edificio público. Su finalidad es que el público se fije en cuestiones que ve cada día y que pasan desapercibidas por su vida y al darse cuenta trate de tener una relación con ellas.

El proyecto de Sra. Polaroiska (Alaitz Arenzana y María Ibarretxe) se trata de un experimento audiovisual en torno al concepto de los Haikus donde proponen tres contextos: Contemplar la naturaleza y el transcurso entre lo visible e invisible; contemplar el firmamento que nos envuelve formando parte de este; y contemplar la vida dentro del arte. Tres pantallas gigantes reflejan las imágenes y el sonido del universo, de un paisaje nublado en el que habitan árboles y un lago y, el que más extraña al espectador, un vídeo de cuatro pastores alemanes subidos al escenario de un teatro.

"Trabajamos desde moscas, arañas, etc. Algo que pudiese pertenecer al espacio cercano y así lo pensamos. Los perros alemanes tú los puedes ver en la plaza, el pastor alemán es algo cotidiano, no te fijas en él, pero llevándolo al teatro se genera una conexión que generalmente no tenemos en mente. Eso nos genera sorpresa y asombro. Ves a los perros de otra manera, cómo juegan, como escuchan, cómo habitan un espacio que para ellos no es su hábitat", explican las integrantes de Sra. Polaroiska.

También entre dos artistas, que además son pareja, Laida Lertxundi y Ren Ebel, han creado la obra 'Notes on Working from Home', una instalación que reflexiona sobre su propia vida doméstica (entre ellos y con su hijo) como material para la práctica artística. La instalación se compone de una selección de obras de cine, vídeo y arte sonoro proyectadas en bucle en el auditorio, además de una muestra de textos e imágenes de artistas que han hecho de las tareas de casa su trabajo y concluye con una película sin editar que ellos mismos han ido grabando sobre su vida cotidiana. La proyectarán en Azkuna Zentroa y también lo verán ellos mismos por primera vez. "Es algo que no hemos hecho nunca, para nosotros lo que pase será como el día a día, algo guiado por el azar. Al principio piensas que hacer una película grabada en casa de tu día a día parece fácil y manejable, pero es difícil filmarte. Encima todavía no nos hemos visto", bromea Laida Lertxundi, que va traduciendo las palabras de su pareja, Ren Ebel, originario de Los Ángeles, del inglés a castellano durante la visita de su obra.

Construir un bosque en lo alto del edificio de una gran ciudad es sin duda un proyecto al menos, llamativo. José Ramón Ais lo ha hecho posible en 'Bosques viajeros', un prototipo de alineación arbórea ideada para el espacio público e instalada en la terraza de Azkuna Zentroa. El bosque cuenta la historia de Euskadi a través de sus árboles más típicos, como son las hayas, los fresnos, las palmeras, los pinos y, por supuesto, los robles como el emblemático Árbol de Gernika.

Relacionado también con la arquitectura y la naturaleza, los arquitectos Diego Sologuren y Sébastien Tripod han ideado el proyecto 'BroadWindow', un experimento en una de las ventanas del centro con el que surgirá un ecosistema compuesto por animales, plantas y hongos. "Hay una planta trepadora, unos nidos para aves y la idea es que podamos trabajar con los tres reinos animales: la fauna, la flora y la funga. Va a ser un proceso que no sabemos cuánto durará. La idea es que sea una estructura abierta y que haya cierto descontrol propio de la naturaleza", explica Diego Sologuren.

Las ventanas de la fachada principal de Lantegia. Laboratorio de ideas de Azkuna Zentroa acogen el proyecto de Elssie Ansareo BIO-INT-DÍA, una instalación fotográfica y de imagen audiovisual, que también incluye una proyección en la Pantalla del Sol, la pantalla gigante que se encuentra justo al entrar al edificio. Las fotografías muestran manos, bocas y caras de los propios amigos de la artista. "Quería mostrar algo muy sensorial, una caricia, una sonrisa, un tocar...Esas cositas que tenemos un poquito medio vetaditas todavía pero que necesitamos mucho", cuenta Elssie Ansareo, artista nacida en México, pero con una amplia carrera en España y Francia, entre otros países.

Al igual que en las ediciones anteriores, el objetivo de 'Prototipoak' es explorar la naturaleza, performatividad y multiplicidad de lo social a través del arte, además de contribuir a su formación de manera crítica desde una dimensión poética, estética y política. El bienal, presta especial atención a la posibilidad de entretejer, entramar y entrelazar los proyectos artísticos con el lugar, y a partir de este crear nuevas experiencias que cuestionen la realidad y abran la posibilidad a transformarla.