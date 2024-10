Diagnóstico de la inteligencia artificial en Euskadi: la usa el 12% de las empresas y aumenta su facturación un 9%

Euskadi quiere convertirse en referente internacional en materia de inteligencia artificial (IA) y el Gobierno vasco cree que se están sentando los mimbres para conseguirlo. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha presentado este miércoles el primer diágnóstico de inteligencia artificial que constata que en estos momentos utilizan IA en sus procesos un 12,2% de las empresas vascas, y que estos sistemas implican a 7.500 trabajadores. Estas empresas han aumentado su facturación un 9%. Un dato que demuestra que la IA es “una oportunidad para que la industria vasca sea más competitiva”, ha señalado el consejero. “Vamos a trabajar para ser protagonistas en esta revolución industrial sin precedentes”, ha agregado.

“Cuando hablamos de más industria y mejor industria, nos referimos también a dotar de heramientas como la IA a nuestro tejido económico para situarnos a la cabeza de la reindustrialización en Europa”, ha dicho Jauregi. Y en este proceso de dotar de herramientas se enmarcara el próximo Plan de Acción de IA en Euskadi que el Gobierno vasco presentará en la primera mitad de 2025 y cuyo primer paso es el diagnóstico presentado este martes, que es una especie de fotografía del sector que muestra “cómo esta” Euskadi en este ámbito y que ha elaborado el Centro Vasco de Inteligencia Artificial (BAIC). Jauregi ha reconocido que el desarrollo de la IA necesitará acompañarse de un crecimiento paralelo de nuevas infrastructuras y de buscar una máxima eficiencia energética porque la Inteligencia Artificial es electrointensiva y supondrá un mayor consumo energético.

Junto al consejero, que preside también el BAIC, han presentado esta radiografía Nerea Aranguren, directora general de las divisiones de Máquina Herramienta y Automatización Industrial de la Corporación Mondragón y vicepresidenta de BAIC, y Laura Marrón, directora general de este centro. Las conclusiones del estudio muestran que, por el momento, es el 12,2% de las empresas vascas las que utilizan tecnologías de IA en Euskadi -en 2023 era poco más del 9%- lo que muestra que se está creciendo, pero que “todavía existe un amplio margen de crecimiento”, aunque estos son porcentajes son ligeramente superiores a los del resto del Estado y muy similares a la Unión Europea. Han destacado, no obstante que se trata de una media y que se explora la IA en áreas muy diferentes, por lo que el porcentaje varía según sectores, Por ejemplo, en actividades profesionales, científicas y técnicas, el porcentaje alcanza el 25%, y en el sector de información y comunicaciones, el 24%.

Lo que tienen claro en el BAIC es el impacto económico que supone el uso, ya que “la facturación de las empresas proveedoras de soluciones de IA alcanzó los 105 millones de euros, mientras que las empresas usuarias han visto un incremento medio del 9% en sus ingresos por la incorporación de tecnologías de IA”, han señalado. En cuanto al impacto en el empleo, “más de 7.500 profesionales trabajan en IA en Euskadi, representando un 0,7% de la población activa. De estos, un 17% se dedican a la investigación, mientras que el 83% restante están integrados en el sector empresarial”.

En estos momentos hay seis centros de computación de alto rendimiento (HPC), al que habría que añadir un superordenador adicional previsto para 2026, cuyo objetivo último es “reforzar la capacidad de Euskadi para liderar proyectos de IA” y otro centro de computación cuántica más a partir de 2025. Asimismo, el diagnóstico identifica ocho data centers públicos o semipúblicos en Euskadi y 13 entidades privadas que ponen a disposición de terceros su infraestructura mediante provisión de servicios. Por último, el País Vasco cuenta con 8 laboratorios en el territorio dedicados al ámbito de la IA.

En cuanto a la formación, han destacado la necesidad de incorporar más gente especializada en este área en desarrollo. Actualmente, Euskadi cuenta con más de 35 programas reglados que suman más de 34.000 horas de enseñanza. Esto se traduce en más de 900 egresados anuales especializados en IA. Además, existen numerosos programas de formación no reglada disponibles. El diagnóstico del BAIC parte de además de la necesidad de ampliar la formación no sólo en lo que se refiere a conceptos técnicos, sino también a los valores éticos que tiene que esstar presente en el uso de la IA por lo que consideran que es necesario que se imponga una reflexión en cada uso particular de estas tecnologías, para que no sea extender su uso sin tener claro el “para qué”. En este sentido, Jauregi ha señalado que Euskadi debe basarse en el código de la UE, y que “no se trata de ir más rápido, sino de hacerlo bien”.