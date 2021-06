El dueño de Baskonia y Alavés cuela la reforma de todas sus instalaciones en su plan de 64 millones para hacer una universidad con fondos europeos

El ambicioso dueño del grupo empresarial que controla los clubes Saski Baskonia y Deportivo Alavés, Josean Querejeta, no aspira ya solamente a poner en marcha una nueva Universidad privada llamada Euneiz en Vitoria, un proceso no exento de polémica académica. Aprovechando la presentación de proyectos para captar fondos europeos, en los últimos meses y bajo la batuta del exdiputado foral de Hacienda por el PNV, José Luis Cimiano, ahora asesor de Estrategia del diputado general de Álava, Ramiro González, se ha ampliado el plan a lo que se ha venido en llamar 'Araba Sport Capital'. Valorado en 64 millones de euros -de los que menos del 50% vendrían de promotores privados-, Querejeta busca ampliar el complejo deportivo de Ibaia, los alrededores del Fernando Buesa Arena -una instalación pública reformada hace menos de una década- y reformar la ciudad deportiva BAKH, instalaciones todas ellas que utiliza en exclusiva la entidad deportiva privada. Asimismo, quiere crear también un "colegio americano" y una residencia o 'talent house', en la que podría becar a jóvenes deportistas extranjeros antes de ficharlos.

Según las memorias del plan 'Araba Sport Capital', que han sido enviadas al Parlamento Vasco y en las que consta como "responsable" Cimiano, el objetivo es "conseguir que Vitoria-Araba sea un punto de referencia de formación educativa-deportiva y concentración de deportistas y clubes" y que "el deporte se convierta en un motor económico y de diferenciación de la ciudad y provincia". La inversión de 64 millones de euros se traduciría en 99 empleos vinculados a la Universidad, 722 estudiantes en 2026 (el máximo que se menciona es 2.000) y 17 millones en gasto del alumnado. Además, se alude a otros 279 puestos de trabajo y 12 millones vinculados a la pata de "salud e innovación" del proyecto, básicamente un intento de que empresas "líderes" de su sector "como son Baskonia-Alavés" en el mundo del baloncesto y del fútbol o el BAKH en el ámbito del ocio deportivo impulsen un "servicio" para la promoción de nuevos proyectos empresariales a los que se les ofrecerían "locales bien acondicionados", "asesoramiento", "un director de proyectos", "hermano mayor" [sic], "formación sin coste" y "apoyo en la búsqueda de financiación".

Sería una fundación "cuyo objeto social sea el de promover el desarrollo industrial relacionado con la innovación y nuevas tecnologías, haciendo especial hincapié en la salud, el deporte y contenidos digitales" la que lideraría 'Araba Sport Capital'. De ella se dice que no tendría "ánimo de lucro" y que colaborará con Euses y Enti, dos centros universitarios catalanes que son el espejo de Euneiz, con Egibide Vitoria -un centro de Formación Profesional que surgió de la fusión de Jesús Obrero y Diocesanas-, con "centros y profesionales de reconocido prestigio", con la Diputación y con el grupo Baskonia-Alavés.

Y el plan tiene seis patas. La primera es Euneiz con una inversión prevista de 12,5 millones. El informe ya parte de la premisa errónea de que arrancará de manera "provisional" en el curso académico 2021/2022. Esta Universidad no ha recibido aún el visto bueno a su creación por parte del Parlamento Vasco, aunque no se prevé que tenga problemas porque el Gobierno vasco le ha dado luz verde y PNV y PSE-EE tienen mayoría en la Cámara, además de otros posibles apoyos que se pueda granjear. Se alude a que en el año 2024/2025 estará ya en un "parcela definitiva", de la que no se citan emplazamientos. Se define como un campus de "7.500 metros cuadrados" para "un total de 2.000 alumnos". Se enfocaría a la fisioterapia, al deporte, a la música y a los videojuegos y, en general, a todo lo relacionado con la "salud y el deporte". El objetivo es que "gran parte" del alumnado venga "de México", "donde tienen otra Universidad del deporte y que vincularían a la que se implante en Vitoria". No se menciona ni qué centro es ése ni qué vinculación tendría. Y se añade otra sorprendente afirmación: "Es de destacar que el 50% de los alumnos de la Universidad actual es del extranjero, fundamentalmente Francia". ¿A qué "Universidad actual" se refiere? No hay concreciones.

La segunda pata es la residencia de deportistas y estudiantes, a la que llaman 'talent house' y que costaría 15,5 millones de euros. Tendría "7.000 metros cuadrados" para 250-300 ocupantes, aunque luego se mencionan "más de 500 de 26 nacionalidades" en las actividades de los campus de verano. De ellos "70-80" serían deportistas "de elite" que llegarían becados, "tanto de fútbol como de baloncesto". Que el documento no lo promueve el grupo Baskonia-Alavés queda en evidencia cuando dice que utilizaría la residencia pagada con fondos europeos para atender "necesidades puntuales" de sus deportistas o técnicos cuando no tengan alojamiento.

Se destinarían 2,5 millones de euros a un "centro de salud e investigación en medicina deportiva, regenerativa y de rehabilitación" de 500 metros cuadrados en la ciudad deportiva BAKH, pegada al pabellón en el que juega el Baskonia. Será un "lugar de referencia" para los alumnos de Euneiz y para los deportistas de los clubes, con acceso a las zonas de "piscinas, wellness, gimnasios, etc.". Y costaría 12,5 millones ese servicio de "hermano mayor" y asesoría para empresas, al que se ha venido en llamar HEGAN, que es el mismo nombre que ya tiene el 'cluster' aeroespacial vasco. El "colegio americano" supondría 2 millones de euros, y se considera "imprescindible" para los "más de 200 chicos y chicas" que vengan de "diferentes países del mundo". Se citan "Australia, China y Oriente Medio".

La última de las seis patas está valorada en 19 millones de euros, el 30% del presupuesto total, y se resume en la reforma de las instalaciones actuales del grupo de Querejeta. Se plantean "cuatro campos de fútbol 7" o "dos de fútbol 11" en la zona de la universidad y de la residencia que costarían 1,8 millones de euros y que harían de Vitoria "un centro de academia internacional de primer nivel europeo". Con el "mismo criterio" se plantean cuatro pistas de baloncesto por 2,4 millones bajo la antigua cúpula del Fernando Buesa Arena, ahora emplazada en el aparcamiento y sin uso definido. Se plantea un presupuesto de 5,5 millones de euros para ampliar el BAKH -que compite con recintos deportivos municipales por captar usuarios y que también necesitan reformas- en el convencimiento del "alto flujo" de estudiantes y "turistas deportivos". Finalmente, se plantea la reforma del complejo de Ibaia, en el que se entrenan los equipos del Deportivo Alavés. Se explica que se han adquirido "70.000 metros cuadrados" para levantar "ocho campos" con sus instalaciones. ¿Es para que se beneficie el equipo local? No, porque gracias a esos 9,3 millones vendrán "numerosos equipos deportivos del extranjero con el fin de hacer sus preparaciones de pretemporada o 'stages' de temporada, así como para organizar torneos internacionales".

La memoria incluye un desglose presupuestario del plan entre 2021 y 2026. Ya este año se gastarán 0,4 millones y, a partir de 2022, 12,72 millones anuales en cinco ejercicios. Del total de 64 millones, la financiación privada pura es de 30,8, ya que se confía en lograr 32,24 del programa Next Generation EU, que aquí se ha traducido como Euskadi Next, y Diputación y Ayuntamiento pondrían 0,48 millones por cabeza.

Se da la circunstancia de que este miércoles el grupo Baskonia-Alavés ha presentado públicamente el proyecto. Ahora lo ha bautizado como 'Innovaraba'. Se ha enfatizado que creará "750 puestos de trabajo directos e indirectos" y que "contempla una inversión total privada mínima de 64 millones de euros", cosa que no casa con la memoria oficial remitida al Parlamento Vasco. Se alude que Euneiz arrancará en "2022/2023". A la presentación le ha acompañado una protesta sindical al considerar el proyecto de la Universidad como "elitista".

