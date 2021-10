La educación vasca marca mínimos de incidencia de la COVID-19 pero el Gobierno no concreta si relajará las medidas

Los responsables de todos los niveles educativos en Euskadi, los viceconsejeros Begoña Pedrosa, Jorge Arévalo y Adolfo Morais, han asegurado este lunes en el Parlamento Vasco que la afección de la COVID-19 está en sus registros mínimos desde que se recogen datos. “Los datos son buenos en general”, ha enfatizado Pedrosa en un mensaje compartido por los otros dos comparecientes sin que haya venido acompañado de detalles sobre posible medidas más flexibles en patios o aulas. Educación, en todo caso, nunca ha ofrecido una panorámica general de la afección de la pandemia en el sistema ni datos como cuántos positivos ha habido o en cuántos centros sí y en cuántos no. La comunidad aglutina a unas 400.000 personas, casi uno de cada cinco vascos.

La viceconsejera de Educación se ha referido a la situación en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. “No se ha cerrado ningún colegio desde que se inició el curso”, se ha felicitado. El pasado año sí se dio esta situación en algunos supuestos. Este viernes -ha explicado- había 16 aulas cerradas, el 0,09% del total de 17.470 en estas etapas. Están repartidas en nueve centros escolares. “Son en su mayoría de Infantil. Allí no es obligatorio el uso de mascarilla. Si uno es afectado, todos se tienen que confinar”, ha incidido. Como elemento comparativo, en septiembre de 2020 se llegó a 250 aulas cerradas y el curso cerró en junio con 28 centros afectados. De doce años en adelante, los alumnos pueden vacunarse.

Pedrosa ha asegurado, en todo caso, que no solamente no se han reducido los refuerzos de profesorado respecto al curso 2020/2021 sino han crecido "un 17%". "Tenemos un refuerzo de 1248 profesores. ¿Por qué hemos hecho esta apuesta? No solamente es necesario ayudar con las medidas sino que las direcciones puedan responder a las necesidades del alumnado. Pensamos que ha venido para mantenerse este curso académico", ha explicado sobre los refuerzos de personal.

En la Universidad, según Morais, “se dan las circunstancias para recuperar la presencialidad plena”. De hecho, este lunes ha sido así en la UPV/EHU, en Deusto y en Mondragón. El viceconsejero del ramo ha destacado el paso como una “recuperación de la normalidad”. En dos semanas de curso ha habido diez positivos de COVID-19, seis en la primera y cuatro en la segunda. Morais ha remarcado que es la incidencia “más baja de toda la pandemia” mientras que la vacunación muestra “porcentajes muy elevados”, con más del 80% con la pauta completa.

Arévalo, por su parte, se ha referido a la situación en la red de FP. Ha indicado que por la naturaleza de estas enseñanzas ha habido protocolos “singulares” –ha mencionado módulos de peluquería que implican contacto personal- pero ha indicado que también ahora hay “buenos datos”. “Estamos tranquilos”, ha enfatizado con un 0,01% de positivos entre los estudiantes y un 0,08% entre el profesorado (y sin casos en el resto del personal). Un 0,07% del alumnado está confinado, incluyendo contagiados y contactos. El responsable de FP ha enfatizado que en los centros se han instalado medidores de CO2, dato que no han ofrecido los responsables de colegios y universidades.

Desde la oposición, varios grupos han pedido a Educación que aclare cómo afectará en positivo en el sistema el final de la emergencia sanitaria, previsto para este martes. Se ha planteado si sería posible eliminar la mascarilla en el aula para niños de 6 a 12 años o si se permitirá estar en el patio sin protección. Los viceconsejeros no han ofrecido concreciones, aunque Pedrosa ha indicado Educación ha enviado "una serie de propuestas" a Salud en vista de una desescalada de restricciones, aunque ha optado por esperar a que se pronuncien los "expertos". Sobre la FP, Arévalo ha apostillado: "Si algo nos ha dado tranquilidad ha sido la ventilación y las mascarillas. Los nuestros son mayores de 16 años. Su actitud ha sido excelente. Dentro han mantenido la disciplina con algo tan incómodo". "Sí nos preocupa la salud mental y emocional. Ha repercutido y mucho y lo vamos detectando en los centros", ha añadido el responsable de FP. "En cuanto a las mascarillas, evidentemente estamos a la espera de lo que se determine en el Labi. Nosotros adaptaremos los protocolos a esta situación. Veremos qué se nos traslada también de distancias, aforos, ... Subrayo que creo que la situación es excelente", ha señalado, por su parte, el 'número dos' de Universidades.