La Educación vasca suspende el examen de PISA en puertas de la reforma legislativa

A escasos días de que el Parlamento Vasco promulgue una reforma de la ley educativa de 1993 en busca de la excelencia, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha analizado este martes los resultados de evaluación del sistema recogidos en el informe PISA (Programme for International Student Assessment) en 2022. Son los peores de la historia y coinciden con un retroceso general en España e incluso a nivel internacional. Pero Bildarratz ha tratado de rebajar el alarmismo. Por un lado, ha insistido en que Pisa ofrece “estimaciones” con “muestras” en algunos centros, no una fotografía real de todo el sistema. En concreto, en Matemáticas se ha examinado el 16% de los alumnos y el 5% en Ciencias y Lectura. Por otro lado, ha apuntado a la COVID-19 como condicionante del rendimiento. Su conclusión: que PISA no puede ser el único indicador de referencia. “PISA es uno más y en este caso los resultados se han visto muy condicionados por la pandemia”, ha concluido. Eso sí, un aviso: el incremento “desmesurado” del uso de “pantallas” está condicionando ya muy seriamente los comportamientos y la atención.

1 - La muestra

Entiende el Gobierno vasco que las pruebas estuvieron muy condicionadas por la COVID-19. Se hicieron en el curso 2021/2022, un año después de lo previsto. “Debemos ser conscientes de que el alumnado participante había pasado por un cierre de centros y por unas importantes limitaciones que afectaron no sólo a su proceso de aprendizaje sino también -y posiblemente de forma más importante- a sus relaciones sociales y aspectos emocionales”, se indica. Eduardo Ubieta, director del ISEI-IVEI, organismo asesor en materia educativa, ha confirmado que ya se había medido a nivel interno la existencia de un “efecto COVID”. Y ello ha incidido en el alumnado, particularmente entre adolescentes, pero también entre el profesorado.

En el caso vasco, se ha realizado la prueba PISA en 96 colegios, 31 públicos y 66 concertados, 35 de modelos A y B (con más castellano) y 61 de D, cuando el alumnado se reparte en un 50% entre redes y un 89% cursa el D. Son 3.350 estudiantes mayoritariamente de cuarto curso de Secundaria, esto es, los que este año harán la Selectividad. “No es un censo de toda la población”, repite Educación. Citando a Finlandia, un país referencial en materia educativa, Bildarratz ha señalado que no se puede medir todo el sistema con una muestra pequeña y solamente con tres competencias. Preguntada por la variabilidad de los resultados entre alumnado autóctono y de origen migrante en una comunidad con crecientes problemas de segregración que han dado lugar a cambios en las políticas de matriculación este mismo año, la viceconsejera, Begoña Pedrosa, ha señalado que “Euskadi sigue siendo uno de los países más equitativos”.

2- Los resultados

En Matemáticas, las palabras tranquilizadoras de Bildarratz pasan por destacar que Euskadi está “al mismo nivel” que Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Reno Unido, Australia o Alemania, entre muchos otros, y por encima de las medias española, europea y de la OCDE. Pero ello no tapa la “bajada general” en el rendimiento en esta asignatura. La media es de 482 puntos (sobre 600). Era de 492 hace un lustro. En el resto de ámbitos medidos, no ocurre lo mismo. En comprensión lectora, Euskadi logra 466 puntos. Eran 491 hace cinco años. Aquí los resultados son peores que en España, Europa y la OCDE. Y con claridad. En Ciencias, la tercera de las variables, se alcanzan 480 puntos. De nuevo, empeora las tres medias de referencia y el dato vasco anterior, de 483 puntos.

3 - Comparativa autonómica

En relación con otras comunidades autónomas, Euskadi es la décima en Matemáticas, la undécima en Ciencias y la decimocuarta en Lectura. El 49% del alumnado está en niveles muy bajo, bajo o medio-bajo. El 28% tiene rendimiento medio, un 15% medio-alto y un 6% alto o muy alto. En La Rioja, por ejemplo, se llega al 29% en los tres escalones más elevados, por un 24% de Euskadi.