EH Bildu conquista Vitoria y el PNV se hunde a la cuarta plaza superado por PSE-EE y PP

Superado el 90% del escrutinio, Rocío Vitero (Vitoria, 1980) ha ganado las elecciones municipales en Vitoria al imponerse con un estrecho margen de apenas 1.000 papeletas -las mismas que ella decía que le hacían falta en sus últimos mítines- al PSE-EE de Maider Etxebarria. El PNV, que relevó a Gorka Urtaran tras haberle dado en 2019 su primera victoria desde 1995 y apostó por la exconsejera de Iñigo Urkullu Beatriz Artolazabal, se hunde a la cuarta posición superado incluso por el PP de Ainhoa Domaica. Los debates sobre movilidad, tráfico y el nuevo autobús BEI, el estado de la Sanidad pública con la situación de las Urgencias del hospital de Santiago o del PAC de San Martín, la posible llegada de amianto al vertedero de Gardelegi o incluso la corrupción del 'caso De Miguel' han podido pasar factura a los nacionalistas.

Pilar Careaga, una de las mujeres más poderosas en el franquismo y la única alcaldesa (hasta hoy) de una capital vasca

Más

Las urnas han demostrado que la pretendida batalla del PNV con EH Bildu que constantemente venían dibujando sus dirigentes no era real. Aunque Artolazabal ha mejorado el resultado de hace ocho años, cuando Urtaran se convirtió en alcalde con apenas cinco ediles y ahora se han logrado seis, es evidente que el partido no ha logrado sus objetivo con esta operación. No obstante, la victoria de EH Bildu no le garantiza 'per se' la gobernabilidad y el preciado honor de ser la primera alcaldesa de la historia de la capital vasca. El actual bipartito de PNV y PSE-EE logra doce escaños -aunque ahora con los socialistas con más votos- y los socios habituales en esta legislatura, la coalición de izquierdas Elkarrekin les podrían dar mayoría absoluta, así como un PP que ya había repetido que no permitirá una alcaldesa de la izquierda abertzale.

Vitero, hija de migrantes castellanos, encarna otra generación y la nueva cara de EH Bildu, un partido más abierto y que ya empezó a calar en los barrios más jóvenes y poblados de Vitoria con su anterior referente, Miren Larrion. Vitero, concejal desde 2019, procede del trabajo social y del asociacionismo, no tiene vínculos con Sortu -el partido principal de la coalición- y tiene en el castellano su lengua principal.