EH Bildu cree que Urkullu propone recetas fiscales “de Ayuso” y que renuncia a la soberanía

La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, ha lamentado en su turno en el pleno de política general que celebra este jueves el Parlamento Vasco que Iñigo Urkullu proponga políticas fiscales “regresivas”, “al modo de las de [Isabel Díaz] Ayuso” en Madrid, en referencia a la deflactación propuesta, la tercera en un año para combatir la inflación. Además, ha criticado igualmente que el PNV renuncie al soberanismo, a superar el Estatuto como pactó con la coalición abertzale en 2018, una efímera alianza que ha vuelto a ser esgrimida por Iriarte.

“EH Bildu quiere hoy volver a decir alto y claro, sin aspavientos pero sin complejos, que nosotras queremos que los vascos, las personas que viven y trabajan en Euskal Herria, lo decidan todo y lo decidan aquí, sin tutelas y sin límites. Lehendakari, usted se comprometió a realizar una consulta en el año 2015 sobre una nueva propuesta de estatus político. Luego de siete años se limita a reclamar el cumplimiento del Estatuto. Ha vuelto a la casilla de salida. ¿Éste es su legado? ¿Es el último capítulo de una renuncia? Le pregunto: ¿ha renunciado al nuevo estatus? ¿Ha tirado usted la toalla?”, ha reflexionado Iriarte, cuyo nombre ha sonado como posible candidata de su coalición en las elecciones forales de Gipuzkoa del año que viene. Preguntado por ello esta semana, ha respondido que ella está centrada en sus funciones como jefa de la oposición, en las que ya lleva seis años.

Sobre la propuesta de Urkullu de impulsar “pactos de país”, Iriarte ha preferido hablar de “pactos de Estado”. De Estado vasco, insiste EH Bildu. “Si Euskal Herria quiere ser Estado, necesita pactos de Estado”. Se trataría de “sin ser un Estado, actuar como un Estado” entre “diferentes fuerzas políticas” y abordando “temas estructurales” y no urgencias de una legislatura o acuerdos presupuestarios puntuales. Energía, vivienda, fiscalidad, servicios públicos -“Osakidetza se cae como un castillo de naipes”- o la propia relación con España deberían formar parte de esos pactos básicos. EH Bildu le ha dicho al PNV que no solamente está dispuesto a dar esos pasos sino que le garantiza una mayoría para trabajar en esas áreas, aunque siempre en clave soberanista. No lo ha mencionado esta vez pero es una tesis de la izquierda abertzale que la coalición con el PSE-EE es un freno para los 'jeltzales'.

Iriarte también ha dedicado buena parte de su discurso a la delicada situación económica vasca e internacional. “Los precios están disparados. Todos somos ahora un 10% más pobres que hace un año”, ha señalado la portavoz de EH Bildu. Y ha alertado de que “no existe un espacio comunicativo nacional” en Euskal Herria y que las nuevas plataformas y costumbres poner en riesgo esa cultura propia. “¿Quién va a hablar a los jóvenes de Euskal Herria?”, se ha preguntado en voz alta. “Y por si eso fuera poco, los ataques contra el euskera son constantes. Es imprescindible actualizar la legislación de hace 40 años”, ha concluido.