EH Bildu habla de “fraude electoral” en las municipales de Donostia y el PNV le acusa de tácticas “trumpistas”

El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia y exalcalde, Juan Karlos Izagirre, ha denunciado este miércoles indicios de “fraude electoral” en los resultados de las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que la coalición soberanista sería primera fuerza en Altza, Bidebieta e Intxaurrondo, e “irregularidades” en la conformación de la Junta de Distrito Este, cuya presidencia correspondería, según él, a la coalición soberanista y no al PSE-EE. A su juicio, se trata de un posible hecho “muy grave”, ante el cual no se puede permanecer “callados e inmóviles”. El PNV, que ganó esos comicios y lidera el Ayuntamiento con Eneko Goia en coalición con los socialistas, ha despachado estas críticas señalando que son prácticas “trumpistas” y que ya existen cauces de revisión.

El Parlamento Vasco aprobará con retraso un informe de descarbonización que pide que los cambios no abran brechas sociales

Más

En una rueda de prensa, Izagirre, acompañado del resto de ediles de EH Bildu en la ciudad, ha indicado que el reglamento establece que en el cómputo de votos para la conformación de la Junta de Distrito Este debe tenerse en cuenta toda mesa electoral que abarque “total o parcialmente”. En este contexto, ha señalado que “cuatro mesas en las que EH Bildu fue primera fuerza han sido excluidas del escrutinio, por lo que las proporciones de representación municipal que se anunciaron no se corresponden con lo que debe ser”, informa Europa Press.

Los datos aportados hoy son los oficiales y definitivos que valen para el recuento y la conformación del Distrito Este.



¿Qué es lo que ha pasado y por qué?



Cuatro mesas electorales no se han contabilizado. Y sorprendentemente, en las cuatro EH Bildu es primera fuerza. pic.twitter.com/UbqEERDXtw — EHBildu Donostia (@HiriBizia) 20 de septiembre de 2023

Izagirre ha explicado que EH Bildu inició hace semanas una investigación ante “la sospecha de que el PSE-EE no había sido la lista más votada en Altza, Bidebieta e Intxaurrondo, tal como se hizo creer”. En este sentido, ha señalado que se ha podido corroborar que “EH Bildu es el partido más votado en el Distrito Este” y ha asegurado que emplearán “todos los medios para aclarar lo sucedido y las personas a quienes corresponda tendrán que dar explicaciones”. Asimismo, ha denunciado que la “irregularidad” detectada “alimenta la sospecha de un intento de fraude electoral ocurrido en este Ayuntamiento”. “Es muy grave y utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para aclarar los hechos y exigir responsabilidades”, ha insistido.

Según EH Bildu, con base a los datos oficiales que constan en la Junta Electoral, “los resultados que se difundieron en agosto son erróneos, y que los reales y definitivos dan a EH Bildu una ventaja de 158 votos sobre el PSE-EE en el Distrito Este”. “En concreto, EH Bildu obtuvo 5.276 votos (y no 4.830), el PSE 5.118 votos (y no 4.854 votos) y similar con el resto de partidos políticos (PNV 4.619 y no 4.245; Elkarrekin Donostia 1.846 y no 1.769; y PP 1.658 y no 1.455)”, ha puntualizado. Izagirre ha constatado que “los criterios empleados para el recuento no han sido claros”, ya que han dejado “fuera” del recuento para la conformación de la Junta “cuatro mesas electorales, dos limítrofes con Ulía (5-12A y 5-12B) y dos de Intxaurrondo (Zona Ametzagaña 4-14A y 4-14B)”.

En un comunicado, el grupo municipal del PNV ha señalado se realizará un nuevo recuento. Pero interpretan que “las gravísimas acusaciones de EH Bildu, alentando la sombra del fraude electoral, del que responsabiliza a la coalición de Gobierno, van dirigidas, en realidad, contra funcionarios municipales encargados de velar por la limpieza del proceso electoral”. Y añaden: “EH Bildu utiliza tácticas trumpistas cuestionando el funcionamiento institucional, extendiendo una sombra de sospecha sobre el proceso electoral, cuando, precisamente, su normal aplicación ha permitido revisar el recuento, que se ha saldado a favor de sus intereses”.