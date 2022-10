EH Bildu no se cierra a un nuevo acuerdo presupuestario en Euskadi aunque ve escaso “eco” al pacto del año pasado

“Voy a seguir siendo portavoz”, ha confirmado a los periodistas este miércoles en el Parlamento Vasco, en Vitoria, Maddalen Iriarte, también candidata de EH Bildu en Gipuzkoa. Y, como cabeza de la oposición, ha emplazado al Gobierno de Iñigo Urkullu a sentarse con la formación abertzale para negociar ya los presupuestos incluso antes de que sean presentados la semana que viene, una posibilidad que el Ejecutivo de PNV y PSE-EE ya ha descartado de plano al asegurar que negociará con los partidos después, en la fase de enmiendas. Iriarte ha dado a entender que EH Bildu estaría dispuesta a explorar un pacto presupuestario si bien ha admitido que el histórico acuerdo del pasado año “no ha tenido el eco” que esperaban en algunos puntos y que les separa del Gobierno la prioridad que le dan a la reforma fiscal.

Sobre el pacto de cara a las cuentas de 2022, en coherencia con la postura de EH Bildu en Pamplona o en Madrid pero una enmienda de totalidad a su trayectoria como oposición a Urkullu, ha indicado que han “mantenido con el Gobierno reuniones para ver cómo evolucionaba aquel acuerdo” si bien hay algunos puntos como los estudios para limitar los precios de la vivienda o explorar un SMI propio mediante la negociación colectiva no parecen haber cristalizado. Durante el año, el Gobierno y EH Bildu han tenido idas y venidas, con acercamientos en algunas leyes y distancia en otras, como el reciente pacto para reformar la renta de garantía de ingresos (RGI) entre el Ejecutivo y Elkarrekin Podemos-IU frente a un modelo de EH Bildu que aboga por una subida de cuantías más fuerte.

EH Bildu sigue sin entender, asimismo, que el Gobierno sea remiso a hablar de política fiscal. En puridad, es una competencia de las tres Diputaciones pero Iriarte ha recordado que el marco vigente “se acordó tras una negociación presupuestaria con el PP” en el Parlamento Vasco y no en las respectivas Juntas Generales. Iriarte, en todo caso, ha preferido no poner “líneas rojas” sin haber iniciado siquiera el diálogo. “Me quiero poner a trabajar y empezar con líneas rojas es una mala manera”, ha enfatizado la portavoz, aunque ha señalado también que no parece real el propósito verbalizado por Urkullu de hacer de las cuentas un “pacto de país” si pretende tramitarlas como una ley al uso. “Requiere un diálogo y una reflexión previa”, ha apostillado.

En cuanto a los contenidos, además de los retos en vivienda pendientes del pasado año, ha citado los precios de los alimentos o el delicado estado en el que ve a Osakidetza como ejes en los que hacer hincapié en la negociación presupuestaria. En este sentido, en línea de mensajes de sindicatos como ELA o como LAB, ha señalado que la reciente propuesta de estabilización de puestos en la Sanidad pública no es suficiente para llegar al 8% máximo de temporalidad. Sobre su situación personal, como publicó este periódico, Iriarte ha indicado que compaginará durante unos meses su candidatura en Gipuzkoa -ya refrendada por las bases con más de un 90% de apoyos- y su función como jefa de la oposición. Ha dejado claro que el segundo será su “trabajo principal” y que, cuando le toque dejarlo por la campaña electoral, lo hará “con pena”.