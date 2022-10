Arriola sobre el alquiler en Euskadi: “Si se buscan, se encuentran alquileres de 800 euros”

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes Iñaki Arriola, ha asegurado que “si se buscan, se encuentran alquileres a 800 euros”. En la iniciativa #ArriolaTopaketa, en la que el consejero ha respondido a las 20 preguntas más votadas por la ciudadanía en el portal Irekia, el consejero se ha referido al tope de 800 euros de alquiler que se fija en el programa Gaztelagun de ayudas al alquiler para los jóvenes. “Sé que a veces es difícil encontrar un alquiler en las capitales por 800 euros, pero si se busca se puede encontrar”, ha señalado categórico. De hecho, Arriola ha afirmado que desde que nació el programa en el año 2019 “son mas de 5.000 personas las que se han beneficiado del mismo y ”prácticamente la mitad están en las capitales“. Según ha dicho, ”a día de hoy hay 3.000 personas que están recibiendo la ayuda, y 1.465 están en las capitales, Bilbao, Vitoria, y Donostia, aunque ha reconocido que en el caso de la capital guipuzcoana “hay más dificultades”. “Pero hay viviendas que están en Gaztelagun y están cumpliendo los requisitos para entrar en ese programa, inlcluido el precio”. Además ha desechado que el Gobierno pueda subir esos topes de precios “porque contribuiríamos a calentar el mercado de alquier”.

Los topes de alquiler para percibir estas ayudas son 800 euros en las tres capitales, 750 euros en las áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia y en los municipios de más de 10.000 habitantes y 675 euros en el resto de municipios.

Según el propio portal que ha habilitado el Gobierno vasco con los datos de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL), correspondiente al segundo trimestre de 2021, alquilar un piso en Euskadi supone de media un desembolso de 711 euros, que se dispara si se pretende vivir en Bilbao (780 euros al mes) o Donostia (911,4 euros al mes de media) la ciudad en la que es más cara la vivienda. En Vitoria se paga 671 euros al mes.

Arriola ha señalado que en el Gobierno vasco son “conscientes de las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda” y por eso tienen en marcha programas como Gaztelagun, de ayudas al alquiler, y otras iniciativas para ayudar a la emancipación de los jóvenes. “Estamos llevando a cabo una importante labor en la promoción de alojamientos dotacionales, hemos establecido un cupo de hasta el 40% de la vivienda social para gente joven, y estamos en ese sentido realizando gestiones coordinadas para que el acceso de la vivienda para los jóvenes sea más factible de lo que es ahora”. En este sentido, ha destacado que se han mejorado las condiciones para acceder al programa, “hemos incrementado los ingresos máximos de las personas para poder acceder, 24.000 euros para una persona sola, 30.000 para una pareja o una familia, 32.000 si es numerosa, y hemos ampliado la permanencia en el programa hasta los 36 años,y se han incrementado esos importes máximos de rentas a pagar hasta los 800 euros”.

Por otra parte, ha destacado que ahora todas las promociones de vivienda del Gobierno vasco están destinadas al alquiler, tal y como marca la Ley, y ha señalado que es algo que va en consonancia con el hecho de que el 80% de los demandantes de vivienda en Etxebide, quieren optar por el alquiler. “Esto no quiere decir que no habrá vivienda de VPO en compra, pero serán promociones privadas”, ha dicho. Para promover esto, ha recordado que el Gobierno vasco ha revisado la orden de precio de las viviendas para promover su construcción y que los promotores tengan incentivos para responder a esta demanda.

“El Gobierno siempre cumplió la normativa en Zaldibar”

Los ciudadanos también han preguntado al consejero por el derrumbe del vertedero de Zaldibar, que sepultó a dos trabajadores bajo toneladas de residuos cuando Iñaki Arriola tenía a su cargo el área de medio ambiente. Cuestionado el consejero sobre si “va a dar más explicaciones sobre el derrumbe”, Arriola ha señalado que, “en su momento” ya dio las explicaciones pertinentes en el Parlamento Vasco. “Es una desgracia que tuvo unas consecuencias dramáticas y dos personas perdieron a vida”. “Es un tema que a mi me ha dolido mucho también personalmente”, ha señalado. “Las explicaciones se dieron y se han seguido dando”.

En este sentido, ha recordado que, una vez atendidas las emergencias “que fueron muchas e importantes”, se hicieron análisis de caracterización de los residuos que estaban vertidos y “todo lo que se encontró estaba autorizado verter. No hemos encontrado nada que no estuviera autorizado”. Además, ha resaltado que se realizó una auditoría para analizar toda la gestión del Gobierno vasco con relación al vertedero y esa auditoría “y después la Comisión Europea, han ratificado que el Gobierno vasco, desde la licencia a los controles, como en la actuación posterior al derrumbe, ha actuado correctamente. ”Y esto es lo que hay objetivamente. No lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. El Gobierno vasco siempre ha cumplido la normativa“, ha insistido. ”Otra cosa es que haya grupos o personas que quieran aprovechar la desgracia para hacer otro tipo de labor de desgaste. En parte lo han conseguido, pero la realidad y la verdad es esta“, ha zanjado.

Recientemente la inspección de Trabajo del Gobierno vasco ha impuesto una multa de 300.000 euros a la empresa gestora del vertedero, por no proteger a la plantilla pese a conocer el riesgo de derrumbe.