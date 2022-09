La actualización de precios de VPO para promover su construcción encarece también la usada en más del 14%

La actualización de precios de la VPO realizada en el mes julio por el Gobierno para incentivar la construcción de vivienda protegida ante el alza de los costes ha encarecido también la vivienda usada en más del 14%. Esto supone que, desde el mes de julio, cuando la medida se publicó en el BOPV, los propietarios de estas viviendas han revalorizado su propiedad en ese porcentaje, y saldrán ganando a la hora de realizar la venta. La otra cara de la moneda está en los que pretenden comprar una vivienda usada protegida, para los que puede ser más caro en estos momentos que si hubieran formalizado la compra en el mes de junio. Es decir, que aunque la medida del Gobierno está destinada a promover la construcción de VPO, que estaba dejando de ser rentable para los constructores ante la subida de los precios de los materiales, tiene tambien un reflejo directo en la vivienda usada y puede suponer una incidencia en el mercado de compraventa, en un momento en el que desde el sector inmobiliario se teme una “ralentización” inminente de las operaciones.

“El mercado se va a ralentizar, esos está claro”, señala José Luis Polo, presidente de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API“ de Gipuzkoa, que recuerda que la subida general de los precios, unida al incremento de los tipos de interés va a tener una incidencia ”casi segura“ en el mercado inmobiliario. No obstante, recuerda que en las operaciones de compraventa las VPO no supone un porcentaje especialmente significativo dentro del mercado inmobiliario.

En concreto, el Gobierno vasco aprobó un actualización de los baremos que supone incrementos en los precios máximos que van desde el 11,9 y un 13, 95% para un piso tipo de 90 metros cuadrados, siempre que se trata de VPO de régimen general para venta, ya que las tasadas reducen su coste. Esto puede suponer un incremento en el precio que oscila entre los 16.000 y los 25.000 euros, según las características de la vivienda, el municipio en el que encuentre o la antigüedad de la misma.

El porcentaje sobre el precio de la vivienda se incrementa en la medida en que la vivienda tiene menos metros cuadrados por el cálculo de precios por módulos que fijan el coste de la vivienda de VPO. A menos superficie de vivienda más caro es el metro cuadrdado y más sube el porcentaje de incremento. Así, según señalan desde el departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno vasco, si para una vivienda de 90 metros cuadrados el incremento oscila entre el 11,9% y el 13,95%, dependiendo del municipio en el que se ubique, si la vivienda tiene 75 metros cuadrados, la horquilla de incremento se mueve entre el 12,26% el 14,32%. Un psio de 71 metros cuadrados en los municipios más baratos aumentará su coste en un 12,4% y en un 14,47% en los más caros, mientras que para un piso de 70 metros cuadrados el incremento máximo del precio puede estaría en el 14,51% en los municpios más caros y en el 12,44% en el los que las viviendas tienen menor coste por su menor demanda. Y así sucesivamente, al reducirse la superficie aumenta el porcentaje de incremento en el precio.

En todo caso, aseguran desde el Gobierno vasco que no habría incrementos que llegaran a estar en el 15%, porque serían para viviendas de 45 metros cuadrados que no existen para la venta entre las alrededor de 43.000 viviendas de VPO que calcula que hay en estos momentos en Euskadi susceptibles de salir al mercado de compraventa. Hay que tener en cuenta que las viviendas de VPO lo son ya de por vida desde 2003, con lo que el Gobierno vasco mantiene un control de las transaciones que se realicen sobre ellas para que haga a los precios estipulados, y que el Ejecutivo autónomo ya no realizará más promociones destinadas a la venta sino solo para el alquiler.

En concreto la orden del Gobierno vasco establece que los primeros 45 metros cuadrados útiles de la vivienda se tasan multiplicando el precio de referencia por 1,20; a partir de los 45 hasta los 60 metros cuadrados útiles de la vivienda el precio de referencia se multiplica por 1,14; de 60 hasta los 75 metros cuadrados útiles de la vivienda se mutiplica por 1,00 y apartir de los 75 metros cuadrados útiles de la vivienda hasta los 90 metros cuadrados por 0,80.

Aunque en el departamento de Vivienda ya contaba con este encarecimiento de las VPO usadas, el fin última de la actualización de precios está pensada para favorecer la construcción, ya que los promotores se quejaban de que no era rentable para ellos, más aún en un momento como el actual, con un importante subida de los materiales, con lo que los nuevos baremos pretenden incentivar las obras.

Desde el mercado inmobiliario alerta del peligro que existe en estos momentos a que se produzca una ralentización de mercado de compraventa por la situación general de la economía vasca con alto IPC y subida de los tipos de interés. Además, según destaca José Luis Polo el mercado del alquiler está tensionado por los altos precios. Según recuerda, en zonas como Dobostialdea, el alquiler no baja de los 750 euros al mes. “Para cumplir con las recomendaciones del Banco de España en de que no se dedique más del35% de la renta del inquilino hay que contar con sueldos de casi 2.200 euros”.

Esto está suponiendo, señala, que cada vez se comparta más la vivienda o “que no se cumplam las recomendaciones y el porcentaje que se destina al alquiler sea mayor”, y que se encuentren con problemas a la hora de suscribir el seguro.