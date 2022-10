Euskadi da luz verde a Viñedos de Álava, la denominación independiente de Rioja

El Gobierno vasco ha dado luz verde a la nueva denominación de origen (DOC) Viñedos de Álava, que será independiente de Rioja y al que se podrán adherir las bodegas de Rioja Alavesa. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este martes la orden por la que se aprueba esta nueva denominación, Arabako Mahastiak en euskera, y le concede la protección nacional transitoria, ya que estará vigente a la espera de lo que decida la Comisión Europea al respecto, que es la competente para analizar y aprobar en su caso esta nueva denominación.

La orden entrará en vigor este mismo miércoles, lo que supone que las bodegas interesadas podrán empezar a comercializar su vino con esta denominación una vez estén aprobados los estatutos por los que se regirá la nueva denominación de origen una vez creado el consejo regulador.

El Gobierno vasco ya había adelantado que era favorable a aceptar la solicitud de la asociación alavesa ABRA, que es la que promueve Viñedos de Álava, de contar con “una autorización transitoria” a la espera de la decisión de Bruselas. ABRA había presentado una propuesta de reglamento de régimen interno, el Gobierno vasco ha analizado dicho reglamento y ha aceptado finalmente la solicitud hasta que a UE emita su dictamen final.

Esta denominación se crea con la oposición frontal de la DOC de Rioja, y así lo ha manifestado a Bruselas, y también del Gobierno riojano, en manos del PSOE. El PNV de Álava, por su parte, defiende que se cree una subdenominación dentro de Rioja. Ello permitiría diferenciar los vinos y, a la vez, no salir del paraguas internacional que supone Rioja.

Ahora habrá que ver cuántas son las bodegas que se adhieren, porque para usarla tienen que salir automáticamente de la DOC Rioja con lo eso que puede suponer al tratarse de una denominación muy asentada en el ámbito comercial internacional. El Gobierno español tampoco se ha mostrado favorable esta escisión de las bodegas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió en una intervención en el Senado hace unos meses el valor de la «marca» Rioja, en respuesta a preguntas sobre la inscripción de la solicitud ante Bruselas para la protección europea de una nueva denominación. Planas señaló que Rioja engloba a un sector y a «una marca muy consolidada, una de las más potentes del sector agroalimentario español y por tanto, todo aquello que pueda incrementar su presencia y potencia es positivo». «Todo aquello que no la pueda incrementar, no me parece tan positivo, creo que mi punto de vista es bien claro al respecto», señaló.